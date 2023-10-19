Готовь сани осенью: сколько стоит собрать зимний гардероб в белгородских магазинах?

С одной стороны, собрать минимальный зимний гардероб, который поможет не замёрзнуть в морозы, не так дорого. С другой стороны, кому-то уже придётся оставить в магазине половину зарплаты, ведь посчитанные Бел.Ру суммы — это только на одежду для одного человека. А учитывая, что МРОТ в Белгородской области в 2023 году составляет чуть более 16 тысяч рублей, то для кого-то полностью «экипироваться» к зиме уже будет не по карману.