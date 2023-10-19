Готовь сани осенью: сколько стоит собрать зимний гардероб в белгородских магазинах?

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Гардероб мы будем «обновлять» по принципу: куртка-шапка-перчатки-шарф-ботинки. Это оптимальный набор зимнего утепления, цены на который нас интересуют. В первую очередь мы посмотрим цены на зимнюю одежду в популярном маркетплейсе, а после — в обычных магазинах Белгорода.
Тот самый модный пуховик с WB найти несложно — выбор на маркетплейсе ближе к зиме огромный. Не будем вдаваться в детали цветов и фасонов, а просто посмотрим, сколько в среднем уйдёт денег на каждый элемент одежды и на образ в целом.
Итак, самую дешёвую зимнюю куртку можно найди в диапазоне 1000-1600 рублей. Но мы не думаем, что любителям выглядеть модно такое придётся по душе. Тем не менее, отзывы на них неплохие, а значит, на Wildberries действительно можно найти недорогие пуховики.
Если при поиске выставить сортировку по «популярности», то цены, конечно, уже будут другими — от 4,5 до 13 тысяч рублей в первых 30 товарах. Среднюю цену на популярную зимнюю куртку/пуховик мы можем обозначить в 6500-7000 рублей. Мужские пуховики — в том же диапазоне.
Двигаемся дальше — зимняя шапка. Здесь разброс цен от 300 до 1200 рублей среди популярных товаров. Причём существенной разницы во внешнем виде шапок нет. Обозначим среднюю цену как 750 рублей.
Средняя стоимость обычных вязаных перчаток на WB — от 150 до 800 рублей, а цена за дополнительную защиту от воды и сенсорность — до 1000 рублей за пару. В среднем такой аксессуар обойдётся в 500 рублей.
Ценник за зимние шарфы на «Вайлдберриз» начинается с 550 рублей и доходит до 1300 в категории «популярные». Как и в случае с шапками, существенных отличий между дорогими и дешёвыми шарфами здесь нет. Средняя цена — 800 рублей.
Рассматривая зимнюю обувь, мы будем отдавать предпочтение масс-маркету, то есть без громких брендов или натуральной кожи/меха. Популярные зимние ботинки на Wildberries стоят от 1650 до 4000 рублей. Средняя цена — 2700 рублей.
Подводя итоги «закупки» на WB, можем сказать, что обновление зимнего гардероба через маркетплейс будет стоить в среднем 11-12 тысяч рублей. Всё зависит от вкуса и предпочтений покупателя. Если вы в режиме экономии и выбираете недорогие товары, то базовый «зимний лук» можно собрать и за 4-5 тысяч рублей.
Для тех, кто не особо доверяет онлайн-магазинам и маркетплейсам, мы пробежались по обычным розничным магазинам одежды и обуви. Выбор пал на магазины — масс-маркеты Familia, New Yorker, Moda Life и Kari.
В «Фамилии» за тёплую верхнюю одежду можно отдать от 3500 до 11 000 рублей. Цены на длинные пуховики начинаются с 6000 и могут доходить до 11 000 рублей. Есть пальто и за 4000 рублей, но качество оставляет желать лучшего — торчат нитки и пух, а куртка за 3500 выглядит так же, как те, что за 1200 рублей на Wildberriews. Неплохие по качеству варианты начинаются от 4500 рублей. Средняя цена зимней куртки — 7000-8000 рублей.
В «НьюЙоркере» диапазон цен на пуховики такой же — от 3500 до 10 000. Средняя и самая частая цена в этом магазине — 5600 рублей за куртку. При этом пуховики за 3600 выглядят не хуже тех, что за 10 000 рублей, но, естественно, есть разница в наполнении и максимально допустимой низкой температуре.
В Familia и New Yorker средняя цена за обычную зимнюю шапку — 700 рублей. Только в первом магазине диапазон цен (вне зависимости от вида товара, здесь чистый «рандом») — от 200 до 1200, во втором — от 700 до 900 тоже за практически одинаковые шапки.
Цены на перчатки в масс-маркетах по большей части зависят от типа материала. В Familia это разброс от 300 до 2200 рублей, при этом дешевле всего — вязаные, а дороже — натуральная кожа. Средний ценник — 700 рублей. Такая же история и в New Yorker — от 600 до 900 рублей за пару.
Здесь тоже цена зависит от материала, из которого изготовлен шарф. «Фамилия» предлагает шарфы за 700-2000 рублей, в среднем — за 1000 рублей. Дороже всего шарфы из пуха, хоть и искусственного. В «НьюЙоркере» есть два варианта шарфов — за 1400 и 1700 рублей.
В Familia выбор именно зимних ботинок небольшой, цена варьируется от 2500 до 5000 рублей, самый частый ценник — 4500 рублей.
А в ещё одном масс-маркет магазине Moda Life выбор ботинок огромный. Цены поменьше — от 1500 до 2600 рублей. В среднем зимняя обувь стоит 2100 рублей. Самая большая цена в этом магазине за длинные сапоги — 3400 рублей.
Ну, и куда же без огромного магазина обуви Kari. Здесь, конечно, средний ценник на зимние ботинки выше. Диапазон цен — от 1500 до 8000 рублей, но первая цена это, скорее, исключение, потому что в среднем за хорошую утеплённую пару придётся заплатить от 4000 рублей.
Как итог, собрать один зимний лук в Familia, так как там есть все элементы одежды, будет стоить в среднем 14-15 тысяч рублей, а если брать вещи по минимальным ценам, то это чуть больше 7 тысяч рублей.
Если обновлять гардероб, сочетая одежду из New Yorker и двух обувных масс-маркетов, то в среднем это будет стоить от 12 до 14 тысяч рублей, а по самым низким ценам — 7-8 тысяч.
С одной стороны, собрать минимальный зимний гардероб, который поможет не замёрзнуть в морозы, не так дорого. С другой стороны, кому-то уже придётся оставить в магазине половину зарплаты, ведь посчитанные Бел.Ру суммы — это только на одежду для одного человека. А учитывая, что МРОТ в Белгородской области в 2023 году составляет чуть более 16 тысяч рублей, то для кого-то полностью «экипироваться» к зиме уже будет не по карману.