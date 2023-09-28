От ZARA до «бабушкиного шика»: фотомарафон по белгородским секонд-хендам

Надо признаться, ассортимент в магазине неплохой — здесь тебе и верхняя одежда, и офисный шик, и нижнее бельё, и даже вечерние платья для школьного выпускного. Среди неизвестных брендов затесались M&Co, H&M, JJsHouse, Shein, британские Tu и next, немецкий Franca Luca, а в платье от Lavish Alice хоть сейчас можно выходить на ковровую дорожку, правда, для начала его нужно погладить. Много вещей, которые выглядят как новые, но много и таких, на которых остались пятна.