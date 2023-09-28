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Одежда с секонд-хендах Белгорода

От ZARA до «бабушкиного шика»: фотомарафон по белгородским секонд-хендам

28 сентября 2023, 06:47
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru
Одежда с секонд-хендах Белгорода

Секонд-хенды Белгорода начали готовиться к зиме

В областной столице более 20 магазинов с вещами, которым их предыдущие владельцы решили подарить «вторую жизнь». Журналист Бел.Ру посетила некоторые из них.

Секонд-хенд, или «вторая жизнь» для вещей, которые по какой-то причине стали не нужны предыдущему владельцу, но ещё в хорошем состоянии (спойлер — не всегда). Любителей эксклюзива и модников они могут порадовать не только приятной ценой, но и наличием «бренда» на бирке.

В Белгороде мы насчитали более 20 магазинов секонд-хендов. Какие-то из них устанавливают одну цену на определённый вид товара, другие — взвешивают вещи и ставят цену за килограмм, самые креативные — вместо ценников используют цвета защитных магнитов. Мы побывали в нескольких из них, узнали, как там дела с ценами и вернулись с фоторепортажем о том, что в таких магазинах можно найти.

Second Friend — одежда на вес

Секонд-хенд на Мичурина находится в подвальном помещении, уровень сортировки одежды — «что нашёл — всё твоё». Заходя в этот магазин, сразу обращаешь внимание на амбиции владельца — площадь большая, но одежды не так много, а пустые конструкции рядов завешены какими-то простынями. По углам — не разгруженные мешки с одеждой, на стенах — куча объявлений о ценах. Зато есть уголок, где можно оставить детей, и не зря — детской одежды тут мало.

секонд-хенд second friend в Белгородесеконд-хенд second friend в Белгороде
Магазин секонд-хенд в БелгородеМагазин секонд-хенд в Белгороде
Магазин секонд-хенд в БелгородеМагазин секонд-хенд в Белгороде
Магазин секонд-хенд в БелгородеМагазин секонд-хенд в Белгороде
Магазин секонд-хенд в БелгородеМагазин секонд-хенд в Белгороде
Магазин секонд-хенд в БелгородеМагазин секонд-хенд в Белгороде
Магазин секонд-хенд в БелгородеМагазин секонд-хенд в Белгороде
Магазин секонд-хенд в БелгородеМагазин секонд-хенд в Белгороде
секонд-хенд second friend в Белгороде
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru

Надо признаться, ассортимент в магазине неплохой — здесь тебе и верхняя одежда, и офисный шик, и нижнее бельё, и даже вечерние платья для школьного выпускного. Среди неизвестных брендов затесались M&Co, H&M, JJsHouse, Shein, британские Tu и next, немецкий Franca Luca, а в платье от Lavish Alice хоть сейчас можно выходить на ковровую дорожку, правда, для начала его нужно погладить. Много вещей, которые выглядят как новые, но много и таких, на которых остались пятна.

ассортимент в белгородском секонд-хендеассортимент в белгородском секонд-хенде
ассортимент в белгородском секонд-хендеассортимент в белгородском секонд-хенде
ассортимент в белгородском секонд-хендеассортимент в белгородском секонд-хенде
ассортимент в белгородском секонд-хендеассортимент в белгородском секонд-хенде
ассортимент в белгородском секонд-хендеассортимент в белгородском секонд-хенде
ассортимент в белгородском секонд-хендеассортимент в белгородском секонд-хенде
ассортимент в белгородском секонд-хендеассортимент в белгородском секонд-хенде
ассортимент в белгородском секонд-хендеассортимент в белгородском секонд-хенде
ассортимент в белгородском секонд-хенде
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru

Что же тут с ценами? На этом моменте начинается головоломка для математика. Цена за одежду здесь устанавливается по весу, а ещё зависит от дня недели. Самый «дешёвый» день — среда — 250 рублей за килограмм одежды, а самый «дорогой» — четверг — 700 рублей за килограмм.

цены в белгородском секонд-хендецены в белгородском секонд-хенде
цены в белгородском секонд-хендецены в белгородском секонд-хенде
цены в белгородском секонд-хендецены в белгородском секонд-хенде
цены в белгородском секонд-хендецены в белгородском секонд-хенде
цены в белгородском секонд-хенде
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru

Но мы обнаружили непонятные объявления в разных уголках магазина и на кассе: «Новые вещи по цене завоза», «Праздничные и нарядные платья и блузки по цене завоза», «новая» обувь, спортивная одежда, и, похоже, всё, за чем приходят сюда покупатели, — по «завозной» цене. Поговорив с продавцом, мы выяснили, что цена завоза тоже фиксированная — 2899 рублей за килограмм. Здесь и развеялись иллюзии о доступных ценах в секонд-хендах.

«Лондон»

Следующая точка — «секонд» на Николая Островского. Вешалка на вывеске, «инсталляции» из вешалок повсюду. На входе — неоднозначная надпись «со своими вещами не заходить», но мы не увидели в магазине голых людей — видимо, речь шла о сумках и пакетах, для которых выделили шкафчики с ключами.

секонд-хенд "Лондон" в Белгородесеконд-хенд "Лондон" в Белгороде
секонд-хенд "Лондон" в Белгородесеконд-хенд "Лондон" в Белгороде
секонд-хенд "Лондон" в Белгородесеконд-хенд "Лондон" в Белгороде
секонд-хенд "Лондон" в Белгородесеконд-хенд "Лондон" в Белгороде
секонд-хенд "Лондон" в Белгородесеконд-хенд "Лондон" в Белгороде
секонд-хенд "Лондон" в Белгородесеконд-хенд "Лондон" в Белгороде
секонд-хенд "Лондон" в Белгороде
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru

Здесь в отличие от Second Friend есть аксессуары, ряды с одеждой подписаны по полу, возрасту и даже размеру, а с ценами всё более прозрачно — тоже за килограмм и по дням недели, но без подводных камней. Мешки с вещами лежат и здесь, но в глаза не бросаются.

секонд-хенд "Лондон" в Белгородесеконд-хенд "Лондон" в Белгороде
Стенд с обувьюСтенд с обувью
Стенд с детской одеждойСтенд с детской одеждой
Мешки с одеждойМешки с одеждой
секонд-хенд "Лондон" в Белгороде
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru

По площади магазин такой же, но вещей и покупателей здесь на порядок больше. Бренды у «Лондона» в основном английские массовые — Anna Maxwell, Mela London, boohoo. Но есть и «партизан» из США — рюкзачок Michael Kors, да и куда же без H&M и Shein.

ассортимент в секонд-хенде "Лондон" в Белгородеассортимент в секонд-хенде "Лондон" в Белгороде
МагазинМагазин
Топы H&MТопы H&M
Платье Mela LondonПлатье Mela London
Рюкзак Michael KorsРюкзак Michael Kors
ассортимент в секонд-хенде "Лондон" в Белгороде
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru

«Секонд» отдаёт предпочтение классике, непринуждённости и уютным вязаным свитерам, которые так и кричат: «Надень меня, завари чай и устрой „Five o’clock tea“. А вот обувь выглядит уж очень потрёпанно, и среди вечерней одежды встречается много „бабушкиных“ вариантов. Пижамы, полотенца и любые белые вещи тут брать не советуем.

вид одежды в секонд-хенде "Лондон" в Белгородевид одежды в секонд-хенде "Лондон" в Белгороде
вид одежды в секонд-хенде "Лондон" в Белгородевид одежды в секонд-хенде "Лондон" в Белгороде
вид одежды в секонд-хенде "Лондон" в Белгородевид одежды в секонд-хенде "Лондон" в Белгороде
вид одежды в секонд-хенде "Лондон" в Белгородевид одежды в секонд-хенде "Лондон" в Белгороде
вид одежды в секонд-хенде "Лондон" в Белгородевид одежды в секонд-хенде "Лондон" в Белгороде
вид одежды в секонд-хенде "Лондон" в Белгородевид одежды в секонд-хенде "Лондон" в Белгороде
вид одежды в секонд-хенде "Лондон" в Белгороде
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru

«Мегахенд»

Этот «секонд» действительно МЕГА. Площадь магазина огромная, и выбор, казалось бы, тоже. Здесь ко всем перечисленным ранее брендам присоединяется ZARA, а подход к сортировке одежды и ассортимент — смотрите на фото.

секонд-хенд "Мегахенд" в Белгородесеконд-хенд "Мегахенд" в Белгороде
секонд-хенд "Мегахенд" в Белгороде
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru

Корзины и тележки на входе заявляют, что здесь можно набрать много одежды, но ценовая политика «жадная» — действительно хорошие вещи стоят как новые в обычном магазине. А то, что можно купить дёшево, выглядит как вечеринка на Ямайке. В то же время ряды похожи на минное поле — рядом могут висеть вещи за 150 и за 1900 рублей.

ассортимент в секонд-хенде "Мегахенд" в Белгородеассортимент в секонд-хенде "Мегахенд" в Белгороде
СвитерСвитер
ПлатьяПлатья
БлузкаБлузка
ассортимент в секонд-хенде "Мегахенд" в Белгороде
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru

Хотя надо признать, есть в этом «гипер-секонде» и красивая обувь по низкой цене, и некоторая одежда. Но всё это нужно искать часами — по такому магазину просто устаёшь ходить. Удивили и 20 одинаковых детских футболок по разным ценам. Видимо какая-то детская футбольная команда сменила бренд.

одежда в секонд-хенде "Мегахенд" в Белгородеодежда в секонд-хенде "Мегахенд" в Белгороде
одежда в секонд-хенде "Мегахенд" в Белгородеодежда в секонд-хенде "Мегахенд" в Белгороде
одежда в секонд-хенде "Мегахенд" в Белгородеодежда в секонд-хенде "Мегахенд" в Белгороде
одежда в секонд-хенде "Мегахенд" в Белгородеодежда в секонд-хенде "Мегахенд" в Белгороде
одежда в секонд-хенде "Мегахенд" в Белгороде
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru

Между рядов стоят манекены, которых, похоже, одели по последнему писку моды, а на стенах — зеркала, одно из них — что-то вроде фотозоны, оформленной в рамку запрещённой в России социальной сети.

секонд-хенд "Мегахенд" в Белгородесеконд-хенд "Мегахенд" в Белгороде
секонд-хенд "Мегахенд" в Белгородесеконд-хенд "Мегахенд" в Белгороде
секонд-хенд "Мегахенд" в Белгородесеконд-хенд "Мегахенд" в Белгороде
секонд-хенд "Мегахенд" в Белгородесеконд-хенд "Мегахенд" в Белгороде
секонд-хенд "Мегахенд" в Белгородесеконд-хенд "Мегахенд" в Белгороде
секонд-хенд "Мегахенд" в Белгороде
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru

ВО! ВА!

Секонд-хенд у ж/д вокзала заявляет о себе как «магазин одежды и обуви из Европы». Устанавливая цены, этот «секонд» решил скреативить, но в каком-то смысле упростил задачу себе и покупателю: вместо ценников — защитные магниты красного, чёрного и белого цвета, а сверху — таблички с обозначением.

Секонд-хенд "Во!Ва!" в БелгродеСеконд-хенд "Во!Ва!" в Белгроде
Секонд-хенд "Во!Ва!" в БелгродеСеконд-хенд "Во!Ва!" в Белгроде
Секонд-хенд "Во!Ва!" в БелгродеСеконд-хенд "Во!Ва!" в Белгроде
Секонд-хенд "Во!Ва!" в БелгродеСеконд-хенд "Во!Ва!" в Белгроде
Секонд-хенд "Во!Ва!" в Белгроде
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru

Здесь уже есть достойные вещицы из ZARA и H&M, и это не просто блузки и футболки, а качественные пиджаки и пальто. Поклонницам классического стиля сюда можно смело идти закупаться на осень — этот магазин «второй жизни» точно подготовился к похолоданию. А для любителей «дорого-богато» — есть меховые жилетки.

ЖилеткиЖилетки
ЖилеткиЖилетки
ЖилеткиЖилетки
Жилетки
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru

Состояние одежды — будто никто и не носил, пятен и потёртостей нет. Однако среди красивых рядов действительно достойной одежды разбросаны металлические корзины, в которых валяются чем-то обидевшие продавцов вещи. Наверное, «за 200 рублей можно погладить и самому».

ассортимент в секонд-хенде "Во!Ва!" в Белгородеассортимент в секонд-хенде "Во!Ва!" в Белгороде
ассортимент в секонд-хенде "Во!Ва!" в Белгородеассортимент в секонд-хенде "Во!Ва!" в Белгороде
ассортимент в секонд-хенде "Во!Ва!" в Белгородеассортимент в секонд-хенде "Во!Ва!" в Белгороде
ассортимент в секонд-хенде "Во!Ва!" в Белгородеассортимент в секонд-хенде "Во!Ва!" в Белгороде
ассортимент в секонд-хенде "Во!Ва!" в Белгородеассортимент в секонд-хенде "Во!Ва!" в Белгороде
ассортимент в секонд-хенде "Во!Ва!" в Белгородеассортимент в секонд-хенде "Во!Ва!" в Белгороде
ассортимент в секонд-хенде "Во!Ва!" в Белгороде
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru

В отдельном помещении под обувь и сумки почему-то стоит всего несколько стендов с обувью. Не экономит «экономный» магазин место, ай-я-яй.

Обувь в секонд-хенде "Во!Ва!" в БелгородеОбувь в секонд-хенде "Во!Ва!" в Белгороде
Обувь в секонд-хенде "Во!Ва!" в БелгородеОбувь в секонд-хенде "Во!Ва!" в Белгороде
Обувь в секонд-хенде "Во!Ва!" в БелгородеОбувь в секонд-хенде "Во!Ва!" в Белгороде
Обувь в секонд-хенде "Во!Ва!" в Белгороде
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru

Такими разными бывают белгородские секонд-хенды. Приходить туда за обновками или нет — решать вам. Одно можем сказать точно — при выборе одежды и расчёте своего бюджета не забывайте проверять вещи на наличие дефектов, а также учитывайте, что цена на кассе может оказаться не такой «радужной».

Одежда с секонд-хендах Белгорода
Видео: Екатерина Никулина / Bel.ru
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