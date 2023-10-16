Белгородцы ожидают тепла в квартирах и снижения цен на курицу

С 11 октября во все многоквартирные дома в Белгородской области начали подавать тепло, однако в некоторых квартирах до сих пор холодно. За последние три дня больше 300 жителей областного центра позвонили на горячую линию по вопросам отсутствия тепла в их квартирах. Всего принято 346 заявок, из них 328 отправили в управляющие организации на отработку.