Белгородцы ожидают тепла в квартирах и снижения цен на курицу

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
С 11 октября во все многоквартирные дома в Белгородской области начали подавать тепло, однако в некоторых квартирах до сих пор холодно. За последние три дня больше 300 жителей областного центра позвонили на горячую линию по вопросам отсутствия тепла в их квартирах. Всего принято 346 заявок, из них 328 отправили в управляющие организации на отработку.
С вопросами белгородцы звонят в департамент городского хозяйства по номеру 8 (4722) 27-42-39.
В мэрии отметили, что чаще всего тепло в квартирах отсутствует из-за завоздушивания труб, а на отладку системы отопления после пуска теплоносителя по нормативам требуется 14 дней.
Из-за многочисленных жалоб белгородцев на отсутствие отопления в квартирах губернатор области Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании поручил чиновникам ответить всем жителям в течение часа. Всего по этой теме обратились 1472 белгородца. По итогам дня чиновники отчитаются Гладкову по качеству отработки поручения.
Напомним, что проследить за подачей тепла в квартиры многоэтажных домов белгородцы могут с помощью интерактивной карты.
О снижении цен сообщили АО «Приосколье», ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс». Ранее к указанным компаниям — производителям курятины у ФАС возникли вопросы.
Антимонопольщики порекомендовали ретейлерам соразмерно снижать цены в магазинах, если поставщики снизят стоимость или предоставят скидки. В ФАС же пообещали проконтролировать исполнение обязательств.
Ранее цены на мясо курицы сильно выросли, из-за чего в ФАС начали искать причины произошедшего. В конце июля 2023 года средняя цена на куриное мясо составляла 196,93 рубля за килограмм, в октябре же цена достигла 380 рублей.
О том, какие цены на прилавках в белгородских магазинах и что обо всём этом думает министр сельского хозяйства региона Андрей Антоненко, ранее сообщили журналисты Бел.Ру.
В ночь с 11 по 12 октября в Белгороде произошла трагедия: система ПВО сбила беспилотник, чьи обломки разрушили частный дом. Погибли три человека — пожилая пара и их четырёхлетняя внучка. Ещё двоих человек удалось спасти. Очевидцы вытащили из-под завалов родителей погибшего ребёнка. Ранения получили сотрудница БГТУ им. Шухова Олеся Акифи и её муж — журналист Sputnik Хайбар Акифи.
В субботу, 14 октября, в Белгороде состоялись похороны погибших белгородцев. На погребение не смогли прийти Олеся и Хайбар Акифи: они до сих пор остаются в больнице. Белгородка в сознании, а её муж находился в искусственной коме.
Сегодня, 16 октября, мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что рабочие восстанавливают 13 жилых объектов, пострадавших при обстрелах ВСУ. К их числу прибавилось шесть домов после падения обломков дрона 12 октября, два дома из которых отстроят заново.
К восстановлению домовладений приступят после зимы, а закончить все работы планируется в ноябре 2024 года.