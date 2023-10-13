Каких рыбов в Белгороде продают, а каких из-за высоких цен только показывают?

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Килограмм варёно-мороженых креветок в панцире может стоить здесь 599 рублей со скидкой, а без — 839. За 300 грамм членистоногих без хвоста можно отдать 469 рублей, без скидки придётся выложить и все 649 рублей. Королевские креветки от фирмы VICI стоят 599 «целковых» за 500 грамм (такие от самого «Магнита» за 100 грамм — 63 рубля, без скидки — 83). Неразделанные от POLAR — 569 рублей (500 грамм, 20-30 штук). 450 грамм аргентинских креветок VICI без головы будут стоить 799 рублей.
А вот 650 грамм шеек белоногих креветок в панцире фирмы AURORA стоят уже 899 рублей, без скидки — 1299 рублей (это примерно 20-25 креветок). От того же бренда можно найти и северные креветки якобы сорта премиум. Стоимость за полкилограмма — 599 рублей с учётом скидки, без неё — 699 рублей. Они будут среднего размера, т. е. в одном килограмме поштучное количество в диапазоне 50-70 креветок. Поэтому почти 700 рублей белгородцы отдают за 25-35 десятиногих ракообразных. Тот же вес в вакуумной упаковке и поменьше размером марка предлагает за 499 рублей (45-60 штук).
Кстати, крабовые палочки «Моя цена» (имитация) будут стоить 244 рубля за 1 килограмм, от VICI — 149 рублей за упаковку в 220 грамм. А неочищенная тушка кальмара в 500 грамм обойдётся в 269 рублей.
В этой торговой сети полкило креветок фирмы POLAR в вакуумной упаковке (55-75 штук) стоят 359 рублей, а упаковка в 500 грамм северных ракообразных от неё же стоят 637 рублей (за 35-45 креветок). Fish House предлагает стоимость в 519 рублей за королевские креветки в панцире (тоже 500 грамм). Нашлись членистоногие и от «Красной цены». Это неразделанные королевские, стоимостью в 749 рублей за 1 килограмм, и «мелкие неразделанные» в 349 рублей за 400 грамм.
Также крабовые палочки «Красная цена» предлагаются по 34 рубля за 200 грамм или по 249 рублей за килограмм. Кальмара можно найти за 259 рублей (500 грамм).
Упаковка филе минтая в 400 грамм будет стоить 269 рублей, филе без кожи от бренда магазина — 259 рублей за 600 грамм, минтай марки «Моя цена» — 189 рублей за килограмм. Стейк из этой же рыбы обойдётся в 339 рублей за 800 грамм. Филе же из трески «Моя цена» идёт стоимостью 379 рублей за 600 грамм.
Premier of Taste предлагает белгородцам приобрести стейк из форели почти за 600 рублей (500 гр), а набор для ухи из той же «королевской рыбы» от Laks+ будет стоить 129 рублей за полкилограмма. POLAR также предлагает форелевых. За 199 рублей к столу предлагаются лососёвые треугольники в панировке (240 грамм). Однако в «Пятёрочке» треугольники можно купить за 189 рублей. Только «из тресковых пород» (600 грамм). Филе в «нежном кляре» белгородцы в «Магните» купят за 209 рублей. Тоже 240 грамм.
Здесь же белгородцы могут приобрести стейк из синей зубатки (319р, 800гр) или столько же мойвы за 144 рубля. Горбуша и скумбрия обойдутся в 403 и 259 рублей за килограмм соответственно.
Хек от Fish House в сети стоит 459 рублей за 600 грамм, филе из минтая — 214 рублей 350 грамм, восьмисотграммовая навага — 199, путассу — 89 (также за восемь сотен грамм), скумбрия — 259 рублей килограмм. Рыбные палочки в панировке Fish House обойдутся в 214 рублей. Это 350 грамм. А рыбные котлеты «Запорожье» белгородцы отведают всего за 149 рублей почти за полкилограмма. Набор для ухи здесь будет стоить уже 149 рублей. Минтай «Красная цена» без головы — 187 рублей за килограмм. Найдётся тут и окунь. 399 рублей за штуку в 800 грамм.
Прайс-лист на этой ярмарке следующий:
Согласно информации Росстата, в сентябре текущего года наблюдалось увеличение цен на продукты питания в РФ. По сравнению с августом точный процентный рост составил 0,96%.
В августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. индекс потребительских цен составил 100,28%, по сравнению с декабрем 2022 г. — 103,70% (в августе 2022 г. — 99,48%, по сравнению с декабрем 2021 г. — 110,40%).
Росстат, «Об индексе потребительских цен»
Повышение стоимости рыбы и морепродуктов составило 0,45%. Однако, сообщает Росстат, стоимость мороженой рыбы, наоборот, снизилась на 0,04%. Цены на рыбу определяются не только количеством улова и закупок в крупных сетях, но и временем хранения товара — его нужно продать в течение 10 месяцев после первой заморозки. Благодаря этому возможно проводить акции на задержавшиеся партии по самой низкой цене.
19 августа 2016 года Министерство здравоохранения РФ опубликовало приказ «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания». Там указано, что годовая норма потребления рыбы для человека — 22 килограмма. Если взять среднюю цену на продукт за январь 2023 года от Росстата, то получится, что за год один россиянин только на рыбу потратил бы почти 4,6 тысячи рублей. А точнее — 4 570,06 рублей.
Ранее редакция Бел.Ру узнала, какие цены на куриную продукцию и бананы актуальны в Белгороде. А вот мясо птицы рекомендуется Минздравом потреблять до 31 килограмма за год. По средней цене января по РФ — это 5,5 тысяч рублей в год, а по цене октября — уже около 6,9 тысячи рублей в год.
Если рассматривать в таком же ключе бананы, то, по советам диетологов, норма потребления бананов в неделю — около 3-4 штук. Это примерно 208-210 бананов за год. Среднее количество бананов в 1 килограмме, указано на сайте «Бананы.INFO», — 5-6. Значит, норма — около 35 килограмм в год. По цене января белгородец за год потратил бы на бананы 3,7 тысячи рублей, а по цене октября — 4,7 тысячи рублей.