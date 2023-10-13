Каких рыбов в Белгороде продают, а каких из-за высоких цен только показывают?

А вот 650 грамм шеек белоногих креветок в панцире фирмы AURORA стоят уже 899 рублей, без скидки — 1299 рублей (это примерно 20-25 креветок). От того же бренда можно найти и северные креветки якобы сорта премиум. Стоимость за полкилограмма — 599 рублей с учётом скидки, без неё — 699 рублей. Они будут среднего размера, т. е. в одном килограмме поштучное количество в диапазоне 50-70 креветок. Поэтому почти 700 рублей белгородцы отдают за 25-35 десятиногих ракообразных. Тот же вес в вакуумной упаковке и поменьше размером марка предлагает за 499 рублей (45-60 штук).