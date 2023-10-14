Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

ПВО сработала в Белгородском районе, есть разрушения

Стала известна причина громких звуков над Белгородом и районом

14 октября 2023, 15:27
Фото: 1MI

ПВО сработала в Белгородском районе, есть разрушения

Громко было субботним вечером. Оказалось, что грохот связан с работой ПВО. Пострадавших среди мирных жителей нет, но без последствий не обошлось. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вечером 14 октября над Белгородом и районом было громко. В Сети появились фотографии белых следов в небе после грохота.

Минобороны сообщило, что в Белгородской области сработала система ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа. Произошло это около 17:30.

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник сбили в Белгородском районе — над Новой Деревней. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Информация о последствиях на земле уточняется. Уже известно, что от упавших обломков пробита кровля и повреждена мансарда в частном жилом доме.

По словам главы региона, на месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ нанесли по региону более 100 ударов. Населённые пункты в приграничье обстреливали в том числе из танков и артиллерии.

Из танков и артиллерии обстреляли белгородское приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, загорелся домПВО сбила летательный аппарат над Белгородской областьюУпавшие после работы ПВО в Белгороде обломки повредили авто: фото
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Новая деревня#Приграничье#СВО#Разрушения#Громкие звуки
Подпишитесь
Подростки без причины избили школьника в Белгородской области
Сегодня, 08:48
На установку и демонтаж катка в центре Белгорода потратят 29,6 млн рублей
Сегодня, 11:03
Быть новому кладбищу под Белгородом или нет?
Вчера, 17:35
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Белгороде
Сегодня, 10:18
Белгородцы получают пригласительные от военкоматов на контрактную службу в армии
Вчера, 07:40