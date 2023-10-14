Стала известна причина громких звуков над Белгородом и районом

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Вечером 14 октября над Белгородом и районом было громко. В Сети появились фотографии белых следов в небе после грохота.
Минобороны сообщило, что в Белгородской области сработала система ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа. Произошло это около 17:30.
Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник сбили в Белгородском районе — над Новой Деревней. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Информация о последствиях на земле уточняется. Уже известно, что от упавших обломков пробита кровля и повреждена мансарда в частном жилом доме.
По словам главы региона, на месте происшествия работают оперативные службы.
Напомним, что за минувшие сутки ВСУ нанесли по региону более 100 ударов. Населённые пункты в приграничье обстреливали в том числе из танков и артиллерии.