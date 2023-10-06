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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Последствия работы ПВО в Белгороде

Упавшие после работы ПВО в Белгороде обломки повредили авто: фото

6 октября 2023, 06:34
Фото: Telegram-канал "БелПлюс"
Последствия работы ПВО в Белгороде

В Сети появились фото повреждений после работы ПВО над Белгородом

В результате падения обломков повреждения мог получить как минимум один автомобиль. Фотографии очевидцы опубликовали в интернете. Официальной информации о последствиях пока не было.
Сюжет
Пво

Поздним вечером 5 октября белгородцы испугались громких звуков, которые были связаны с работой системы ПВО. В Сети появились кадры повреждений, полученных в результате падения обломков. По словам очевидцев, как минимум один автомобиль пострадал.

Однако официальной информации о каких-либо разрушениях после работы ПВО ещё нет. Сообщалось лишь, что обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Отметим, что первый украинский беспилотник российские военнослужащие уничтожили примерно в десять часов вечера, ещё пять — около 23:00. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Позже о сбитых шести дронах сообщил и губернатор Вячеслав Гладков. Он заявил, что все БПЛА были сбиты над Белгородом и на подлёте к нему.

Последствия работы ПВОПоследствия работы ПВО
Последствия работы ПВОПоследствия работы ПВО
Последствия работы ПВОПоследствия работы ПВО
Последствия работы ПВО
Фото: Telegram-канал "Радар Белгород"
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#Белгородская область#Беспилотник#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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