Упавшие после работы ПВО в Белгороде обломки повредили авто: фото

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
Поздним вечером 5 октября белгородцы испугались громких звуков, которые были связаны с работой системы ПВО. В Сети появились кадры повреждений, полученных в результате падения обломков. По словам очевидцев, как минимум один автомобиль пострадал.
Однако официальной информации о каких-либо разрушениях после работы ПВО ещё нет. Сообщалось лишь, что обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Отметим, что первый украинский беспилотник российские военнослужащие уничтожили примерно в десять часов вечера, ещё пять — около 23:00. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Позже о сбитых шести дронах сообщил и губернатор Вячеслав Гладков. Он заявил, что все БПЛА были сбиты над Белгородом и на подлёте к нему.