Шесть беспилотников пытались атаковать Белгород

Над Белгородом и на подлёте к городу наши военные сбили шесть беспилотников подряд. Предварительно, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях на земле уточнятся оперативными службами. Вероятно, белгородцы найдут осколки уже завтра — в светлое время суток.