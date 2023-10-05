Шесть беспилотников пытались атаковать Белгород

Posted Сегодня, 20:18
Published Сегодня, 20:18
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Вечером 5 октября в Белгороде и районе было очень громко — взрывы слышали местные жители ближе к 23 часам. Как выяснилось, белгородцы слышали работу системы ПВО.
Над Белгородом и на подлёте к городу наши военные сбили шесть беспилотников подряд. Предварительно, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях на земле уточнятся оперативными службами. Вероятно, белгородцы найдут осколки уже завтра — в светлое время суток.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о сбитом беспилотнике самолётного типа над Белгородской областью. По информации ведомства, это произошло в 22:00.