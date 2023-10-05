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Published Сегодня, 20:18

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Шесть беспилотников пытались атаковать Белгород

Шесть беспилотников пытались атаковать Белгород

5 октября 2023, 20:18
Фото: Bel.ru
Над областным центром и Белгородским районом вечером 5 октября сбили шесть БПЛА. Такие данные озвучил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Вечером 5 октября в Белгороде и районе было очень громко — взрывы слышали местные жители ближе к 23 часам. Как выяснилось, белгородцы слышали работу системы ПВО.

Над Белгородом и на подлёте к городу наши военные сбили шесть беспилотников подряд. Предварительно, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях на земле уточнятся оперативными службами. Вероятно, белгородцы найдут осколки уже завтра — в светлое время суток.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о сбитом беспилотнике самолётного типа над Белгородской областью. По информации ведомства, это произошло в 22:00.

Над Белгородской областью сбили беспилотник самолётного типа
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#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Белгород#Обстрел ВСУ#Милена Фишер
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