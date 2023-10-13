Война на Ближнем Востоке — теперь и Ливан?

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
В ЦАХАЛ пояснили, что начали стрелять после того, как один из израильских населенных пунктов был атакован из Ливана.
ООН уже выразила глубокую озабоченность возобновлением обстрелов на границе Израиля и Ливана. Они привели к жертвам, в том числе среди журналистов. Так, один журналист погиб и еще трое были ранены во время сегодняшнего обстрела южной части Ливана со стороны Израиля. Погиб видеограф, работавший на агентство Reuters. Двое пострадавших оказались сотрудниками телеканала Al-Jazeera.
Незадолго до этого корреспондент агентства AFP передавал, что несколько журналистов в пятницу попали под израильский обстрел на юге Ливана вблизи границы с Израилем. Это произошло у населенного пункта Альма аль-Шааб.
В последние дни израильская армия проводит подготовку к возможной наземной операции в секторе Газа. В этой ситуации внимание военных нацелено на контроль границы с Ливаном, на территории которого базируется враждебно настроенная к Израилю шиитская группировка «Хезболла».
При этом сегодня вечером подразделения пехоты и танки Израиля вошли на территорию сектора Газа, сообщает телеканал Fox News. Однако, по его данным, этот шаг не является началом наземной операции Израиля в Газе. Пока речь идет только о локальных рейдах.
Ранее представители правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что Армия обороны Израиля использовать при обстреле Ливана и сектора Газа боеприпасы с белым фосфором. Они подчеркнули, что такие снаряды запрещены разными международными конвенциями, а их применение нарушает гуманитарное право.
Число жертв с обеих сторон конфликта продолжает расти. На данный момент сообщается о 1 500 погибших и 3 400 раненых со стороны Израиля. В Палестине заявляют как минимум о 1 537 убитых и более 6 000 раненых.