Родня сидит в убежищах: в еврейской общине Белгорода отреагировали на войну в Израиле

Длящийся уже много лет конфликт между Израилем и Палестиной 7 октября вновь перешёл в горячую фазу. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции, после чего боевики открыли огонь по городам Израиля. Тот в ответ официально объявил о переходе страны в состояние войны — впервые за многие годы. По последним данным, число жертв с обеих сторон достигло 1600 человек.