Родня сидит в убежищах: в еврейской общине Белгорода отреагировали на войну в Израиле

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
По словам Станислава Мусатова, у многих членов еврейской общины Белгорода в Израиле есть родственники, поэтому они «очень переживают».
Материальная помощь, на самом деле, никому не требуется. О ней пока речи нет. Те белгородские евреи, которые туда уехали, уехали уже достаточно давно. Не сегодня, по крайней мере. Всё у них в порядке. Просто люди сидят в бомбоубежищах. Кто-то сидит дома и никуда особо не выходит — положение, видимо, чрезвычайное. Все переживают за родственников и детей.
Станислав Мусатов
Длящийся уже много лет конфликт между Израилем и Палестиной 7 октября вновь перешёл в горячую фазу. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции, после чего боевики открыли огонь по городам Израиля. Тот в ответ официально объявил о переходе страны в состояние войны — впервые за многие годы. По последним данным, число жертв с обеих сторон достигло 1600 человек.
При этом возвращаться обратно в Белгородскую область евреи пока не планируют.
Чтобы кто-то собирался оттуда убегать — я такого не слышал.
Станислав Мусатов
Мусатов добавил, что община в целом чувствует себя нормально — «как и раньше чувствовала». На данный момент её члены ждут дальнейшего развития событий.
Согласно открытым данным, белгородская еврейская община насчитывает порядка 180 человек, но многие покинули регион с началом СВО. Существует организация 22 года — она входит в состав Федерации Еврейских общин России.