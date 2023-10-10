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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Беженцы сидят в подвале, рисунок нейросети

Родня сидит в убежищах: в еврейской общине Белгорода отреагировали на войну в Израиле

10 октября 2023, 11:28
Фото: Midjourney
Беженцы сидят в подвале, рисунок нейросети

В еврейской общине Белгорода прокомментировали начало войны в Израиле

Палестинская армия в минувшую субботу начала активные боевые действия против своего соседа — Израиля. Редакция Бел.Ру попросила председателя Еврейской общины Белгорода Станислава Мусатова прокомментировать ситуацию и рассказать об отношении к ней евреев Белгорода.

По словам Станислава Мусатова, у многих членов еврейской общины Белгорода в Израиле есть родственники, поэтому они «очень переживают».

Материальная помощь, на самом деле, никому не требуется. О ней пока речи нет. Те белгородские евреи, которые туда уехали, уехали уже достаточно давно. Не сегодня, по крайней мере. Всё у них в порядке. Просто люди сидят в бомбоубежищах. Кто-то сидит дома и никуда особо не выходит — положение, видимо, чрезвычайное. Все переживают за родственников и детей.
Станислав Мусатов

Что случилось в Израиле?

Длящийся уже много лет конфликт между Израилем и Палестиной 7 октября вновь перешёл в горячую фазу. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции, после чего боевики открыли огонь по городам Израиля. Тот в ответ официально объявил о переходе страны в состояние войны — впервые за многие годы. По последним данным, число жертв с обеих сторон достигло 1600 человек.

При этом возвращаться обратно в Белгородскую область евреи пока не планируют.

Чтобы кто-то собирался оттуда убегать — я такого не слышал.
Станислав Мусатов

Мусатов добавил, что община в целом чувствует себя нормально — «как и раньше чувствовала». На данный момент её члены ждут дальнейшего развития событий.

Согласно открытым данным, белгородская еврейская община насчитывает порядка 180 человек, но многие покинули регион с началом СВО. Существует организация 22 года — она входит в состав Федерации Еврейских общин России.

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