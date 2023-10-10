Вышли в ноль: сколько белгородцев уехало в Израиль и приехало оттуда за год

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
В 2022 году всего в Белгородскую область прибыло из зарубежных стран 2359 человек. Из Сирии в регион приехало 120 человек, из Индии — 94, Китая — 105, из Грузии — 44, а из Афганистана — 157. Немного людей приехало в область из Абхазии (11), Вьетнама (двое), Литвы (шестеро) и Эстонии (двое). 23 человека приехали из Израиля.
За этот же период выбыло из Белгородской области в зарубежные страны 2748 человек. Из них 198 человек отправились в Сирию, 98 — в Индию, 132 — в Китай, 27 — в Германию, а 75 — в Афганистан. В Израиль выбыло 23 человека — столько же, сколько и приехало.
Напомним, журналисты Бел.Ру пообщались с представителем еврейской общины Белгорода, который прокомментировал начало войны в Израиле и Секторе Газа.
По последним данным в ходе боевых столкновений между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и боевиков (ХАМАС) погибли два гражданина России.