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Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Из Белгородской области в 2022 году в Израиль уехало 23 человека

Вышли в ноль: сколько белгородцев уехало в Израиль и приехало оттуда за год

10 октября 2023, 15:38
Фото: 1MI

Из Белгородской области в 2022 году в Израиль уехало 23 человека

В прошлом году в Белгородскую область прибыло 23 человека из Израиля. За этот же период столько же выбыло.

В 2022 году всего в Белгородскую область прибыло из зарубежных стран 2359 человек. Из Сирии в регион приехало 120 человек, из Индии — 94, Китая — 105, из Грузии — 44, а из Афганистана — 157. Немного людей приехало в область из Абхазии (11), Вьетнама (двое), Литвы (шестеро) и Эстонии (двое). 23 человека приехали из Израиля.

За этот же период выбыло из Белгородской области в зарубежные страны 2748 человек. Из них 198 человек отправились в Сирию, 98 — в Индию, 132 — в Китай, 27 — в Германию, а 75 — в Афганистан. В Израиль выбыло 23 человека — столько же, сколько и приехало.

Напомним, журналисты Бел.Ру пообщались с представителем еврейской общины Белгорода, который прокомментировал начало войны в Израиле и Секторе Газа.

По последним данным в ходе боевых столкновений между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и боевиков (ХАМАС) погибли два гражданина России.

Стало известно о гибели ещё одного россиянина из-за обострения конфликта в Израиле
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#Белгородская область#Сирия#Миграция#Эксклюзив#Война#Белгород#Кристина Семенчук#Израиль#Эстония#ХАМАС
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