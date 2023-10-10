Вышли в ноль: сколько белгородцев уехало в Израиль и приехало оттуда за год

За этот же период выбыло из Белгородской области в зарубежные страны 2748 человек. Из них 198 человек отправились в Сирию, 98 — в Индию, 132 — в Китай, 27 — в Германию, а 75 — в Афганистан. В Израиль выбыло 23 человека — столько же, сколько и приехало.