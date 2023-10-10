«Мы попали в постапокалипсис»: Рассказы выходцев из России о войне в Израиле

С начала конфликта, только по официальным данным, с палестинской стороны погибли уже более 700 человек, еще около четырех тысяч получили ранения. Израильская сторона озвучила цифры в 800 погибших и более чем 2,7 тысячи раненых. Президент Израиля заявил, что такое количество израильтян не погибало за один день со времен Холокоста.