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Отопление

Белгородские школьники вынуждены учиться в две смены из-за проблем с отоплением

12 октября 2023, 08:37
Фото: 1MI
Отопление
Из-за порыва теплосетей школа №22 в Старом Осколе отапливается лишь наполовину. Решить проблему местные власти обещают до конца следующей недели. Материалы для ремонта уже закупили, сообщает «9 Канал».

Учащиеся школы №22 в Старом Осколе вынуждены учиться в две смены. Причиной стал порыв тепловых сетей, поэтому общеобразовательное учреждение отапливается всего лишь наполовину. Местные власти обещают решить проблему к концу следующей недели.

Как рассказал глава горокруга Андрей Чесноков, порыв произошёл после подачи тепла на сетях, находящихся на территории общеобразовательного учреждения. Материалы для ремонта уже закупили. Поставка завершится завтра. К работам специалисты приступят в пятницу, 13 октября.

Учиться детям пока приходится в две смены. Процесс ремонта будет объёмным и продлится всю следующую неделю.

Напомним, на днях в регионе стартовал отопительный сезон. В Белгороде решили создать интерактивную карту пуска отопления в домах. Этот процесс запустили с 11 октября.

В Белгороде создадут интерактивную карту пуска отопления в домах
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#Белгородская область#Старый Оскол#Школа#Порыв#Отопление#Новости Старого Оскола#Наталья Корявых
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