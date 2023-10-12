Белгородские школьники вынуждены учиться в две смены из-за проблем с отоплением

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Учащиеся школы №22 в Старом Осколе вынуждены учиться в две смены. Причиной стал порыв тепловых сетей, поэтому общеобразовательное учреждение отапливается всего лишь наполовину. Местные власти обещают решить проблему к концу следующей недели.
Как рассказал глава горокруга Андрей Чесноков, порыв произошёл после подачи тепла на сетях, находящихся на территории общеобразовательного учреждения. Материалы для ремонта уже закупили. Поставка завершится завтра. К работам специалисты приступят в пятницу, 13 октября.
Учиться детям пока приходится в две смены. Процесс ремонта будет объёмным и продлится всю следующую неделю.
Напомним, на днях в регионе стартовал отопительный сезон. В Белгороде решили создать интерактивную карту пуска отопления в домах. Этот процесс запустили с 11 октября.