Белгородские школьники вынуждены учиться в две смены из-за проблем с отоплением

Как рассказал глава горокруга Андрей Чесноков, порыв произошёл после подачи тепла на сетях, находящихся на территории общеобразовательного учреждения. Материалы для ремонта уже закупили. Поставка завершится завтра. К работам специалисты приступят в пятницу, 13 октября.