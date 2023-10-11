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Бутылки с алкоголем

«Забрал три бутылки и ушёл в рассвет»: В Белгороде ограбили паб «Гвозди»

11 октября 2023, 08:48
Фото: 1MI
Бутылки с алкоголем

Пьяные белгородцы проникли в паб и вынесли оттуда алкоголь

В Сети появились видео, как несколько белгородцев рано утром в воскресенье попробовали продолжить своё субботнее «празднество», проникнув в местный паб, который уже был закрыт.

На видео с камер наблюдения чётко видно, как сначала к двери бара подошли двое мужчин, после к ним присоединился ещё один. Вместе они взломали замок и проникли в помещение. После этого один из них попытался забрать деньги из кассы, но аппаратура оказалась непреклонной и уходя раздосадованный нарушитель прихватил три бутылки алкоголя из бара и ушёл. В пабе Бел.Ру рассказали, что это всё, что смогли унести грабители.

Лица мужчин так же хорошо видны на камерах видеонаблюдения.

Напомним, в начале сентября в Корочанском районе пьяный мужчина ограбил сельский магазин — унёс восемь бутылок алкоголя и скрылся.

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