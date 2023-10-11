«Забрал три бутылки и ушёл в рассвет»: В Белгороде ограбили паб «Гвозди»

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
На видео с камер наблюдения чётко видно, как сначала к двери бара подошли двое мужчин, после к ним присоединился ещё один. Вместе они взломали замок и проникли в помещение. После этого один из них попытался забрать деньги из кассы, но аппаратура оказалась непреклонной и уходя раздосадованный нарушитель прихватил три бутылки алкоголя из бара и ушёл. В пабе Бел.Ру рассказали, что это всё, что смогли унести грабители.
Лица мужчин так же хорошо видны на камерах видеонаблюдения.
Напомним, в начале сентября в Корочанском районе пьяный мужчина ограбил сельский магазин — унёс восемь бутылок алкоголя и скрылся.