История с атлетичными онанистами из Белгорода получила продолжение

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Официальный аккаунт мэрии Белгорода в соцсетях сообщил, что информацию об онанистах направили в УМВД Белгорода. Полицией также будет рассмотрен вопрос о «включении указанной территории в план комплексного использования сил и средств по охране порядка на улицах и других общественных местах». Возможен и вариант с привлечением к патрулированию уже существующих нарядов полиции.
Ранее белгородка обратилась к властям и попросила разобраться с проблемой интимного характера. По словам женщины, в Архиерейской роще ей встретился онанист «атлетичного телосложения». Причём, судя по рассказам и описаниям, онанистов на самом деле было несколько, и всех их объединяет хорошая внешность.
Очень, я бы сказала, красивые мужчины, никогда не подумаешь про них, встретив в другой обстановке.
рассказала в комментариях белгородка
На обращение женщины 4 октября ответили в городской администрации. О результатах проверки обращения обещали сообщить через несколько дней, и обещание сдержали.
Ваше обращение передано на рассмотрение специалистам. О результатах Вам будет сообщено дополнительно до 09.10.23.
Редакция Бел.Ру направила запросы в полицию и мэрию с целью узнать, чем продолжилась эта история.