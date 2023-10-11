История с атлетичными онанистами из Белгорода получила продолжение

Официальный аккаунт мэрии Белгорода в соцсетях сообщил, что информацию об онанистах направили в УМВД Белгорода. Полицией также будет рассмотрен вопрос о «включении указанной территории в план комплексного использования сил и средств по охране порядка на улицах и других общественных местах». Возможен и вариант с привлечением к патрулированию уже существующих нарядов полиции.