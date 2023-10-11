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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Девушка в лесу, рисунок нейросети

История с атлетичными онанистами из Белгорода получила продолжение

11 октября 2023, 08:35
Фото: Midjourney
Девушка в лесу, рисунок нейросети

В мэрии Белгорода сообщили о передаче в полицию обращения о парковых онанистах

Неделю назад белгородка пожаловалась губернатору на онанистов в Архиерейской роще. В мэрии Белгорода пообещали разобраться и «обратиться к специалистам», после чего передали информацию в УМВД.

Официальный аккаунт мэрии Белгорода в соцсетях сообщил, что информацию об онанистах направили в УМВД Белгорода. Полицией также будет рассмотрен вопрос о «включении указанной территории в план комплексного использования сил и средств по охране порядка на улицах и других общественных местах». Возможен и вариант с привлечением к патрулированию уже существующих нарядов полиции.

Фото: скриншот социальных сетей

Ранее белгородка обратилась к властям и попросила разобраться с проблемой интимного характера. По словам женщины, в Архиерейской роще ей встретился онанист «атлетичного телосложения». Причём, судя по рассказам и описаниям, онанистов на самом деле было несколько, и всех их объединяет хорошая внешность.

Очень, я бы сказала, красивые мужчины, никогда не подумаешь про них, встретив в другой обстановке.
рассказала в комментариях белгородка

На обращение женщины 4 октября ответили в городской администрации. О результатах проверки обращения обещали сообщить через несколько дней, и обещание сдержали.

Ваше обращение передано на рассмотрение специалистам. О результатах Вам будет сообщено дополнительно до 09.10.23.

Редакция Бел.Ру направила запросы в полицию и мэрию с целью узнать, чем продолжилась эта история.

Белгородцы пожаловались на онанистов атлетичного телосложения в Архиерейской роще
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