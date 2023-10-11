Автопарк администрации Гладкова возглавил бывший директор автосалона

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
По данным сервиса «Спарк», новым директором автопарка администрации губернатора стал Илья Бережной.
Ранее, с марта 2019 по июнь 2020 года он руководил автосалоном, в котором продают автомобили Mercedes-Benz. Выручка компании за последний год — 455 млн рублей. С 5 октября Бережной официально заступил на должность директора автопарка администрации губернатора.
Напомним, на конец сентября этого года в автопарке губернатора насчитывается 188 автомобилей. За год он расширился на 10 авто — это УАЗы, которые закупили для решения задач, связанных с СВО.