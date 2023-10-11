Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Парковка

Автопарк администрации Гладкова возглавил бывший директор автосалона

11 октября 2023, 08:12
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
Парковка

В автопарке администрации губернатора Белгородской области сменился директор

До этого 2,5 года автопарком администрации губернатора Белгородской области управлял Игорь Огурцов. Теперь на его должность встал бывший гендиректор автосалона «АврораАвто» в Белгороде.

По данным сервиса «Спарк», новым директором автопарка администрации губернатора стал Илья Бережной.

Ранее, с марта 2019 по июнь 2020 года он руководил автосалоном, в котором продают автомобили Mercedes-Benz. Выручка компании за последний год — 455 млн рублей. С 5 октября Бережной официально заступил на должность директора автопарка администрации губернатора.

Напомним, на конец сентября этого года в автопарке губернатора насчитывается 188 автомобилей. За год он расширился на 10 авто — это УАЗы, которые закупили для решения задач, связанных с СВО.

Как сильно изменился автопарк белгородского губернатора за год?
Узнать подробнее
Читайте также:
Упавшие после работы ПВО в Белгороде обломки повредили авто: фото«Ты ж моё золото!»: губернатору Гладкову оставили значок на странице ВКонтактеГладков вручил ключи от автомобилей 15 врачам из Белгорода
#Автомобили#Директор#Губернатор#Новости Белгорода#Эксклюзив#Автопарк#Автосалон#Белгород#Вячеслав Гладков#Екатерина Никулина
Подпишитесь
Гладков сообщил о последствиях нового обстрела Белгородской области
Сегодня, 12:27
«Забрал три бутылки и ушёл в рассвет»: В Белгороде ограбили паб «Гвозди»
Сегодня, 08:48
Куриное мясо от разных брендов: какие цены на прилавках видят белгородцы?
Сегодня, 08:05
Где в Белгороде включили отопление? Мэрия представила интерактивную карту
Сегодня, 11:09
Жителей Белгорода предложили хоронить за городом
Сегодня, 09:04
«Путь в кибервойска»: белгородских студентов призывают жаловаться на экстремистов
Сегодня, 12:53