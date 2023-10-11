Пьяный белгородец обиделся на замечание о недостойном поведении и взорвал гранату

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Белгородца, который в апреле взорвал гранату во дворе домовладения на улице Серафимовича в Белгороде, приговорили к тюремному сроку. Его обвиняют сразу по нескольким статьям — умышленное причинение смерти, покушение на убийство, незаконные приобретение и хранение взрывного устройства.
В день трагедии 27-летний подсудимый выпивал с ещё одним мужчиной и 51-летней женщиной — хозяйкой дома. Застолье переросло в ссору. Гость заступился за белгородку и сделал злоумышленнику замечание.
Обвиняемый сходил в свой дом за гранатой, а затем выдернул чеку. Он подошёл поближе к обидчикам и выпустил её из рук.
В результате взрыва погиб второй гость — 32-летний мужчина. Самого подсудимого и хозяйку дома госпитализировали.
Суд приговорил фигуранта к 12 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.