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Суд

Пьяный белгородец обиделся на замечание о недостойном поведении и взорвал гранату

11 октября 2023, 06:45
Фото: 1MI
Суд

Взорвавшего гранату во дворе белгородца осудили

В апреле житель Белгорода во время пьяной ссоры принёс гранату во двор и взорвал её. Погиб другой мужчина, а хозяйка дома пострадала. Суд приговорил обвиняемого по делу к тюремному сроку, сообщили в региональной прокуратуре.

Белгородца, который в апреле взорвал гранату во дворе домовладения на улице Серафимовича в Белгороде, приговорили к тюремному сроку. Его обвиняют сразу по нескольким статьям — умышленное причинение смерти, покушение на убийство, незаконные приобретение и хранение взрывного устройства.

В день трагедии 27-летний подсудимый выпивал с ещё одним мужчиной и 51-летней женщиной — хозяйкой дома. Застолье переросло в ссору. Гость заступился за белгородку и сделал злоумышленнику замечание.

Обвиняемый сходил в свой дом за гранатой, а затем выдернул чеку. Он подошёл поближе к обидчикам и выпустил её из рук.

В результате взрыва погиб второй гость — 32-летний мужчина. Самого подсудимого и хозяйку дома госпитализировали.

Суд приговорил фигуранта к 12 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали известны подробности истории со взрывом гранаты во дворе дома в Белгороде
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