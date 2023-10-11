Пьяный белгородец обиделся на замечание о недостойном поведении и взорвал гранату

Взорвавшего гранату во дворе белгородца осудили

В апреле житель Белгорода во время пьяной ссоры принёс гранату во двор и взорвал её. Погиб другой мужчина, а хозяйка дома пострадала. Суд приговорил обвиняемого по делу к тюремному сроку, сообщили в региональной прокуратуре.