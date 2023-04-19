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Стали известны подробности истории со взрывом гранаты во дворе дома в Белгороде

19 апреля 2023, 09:37
Фото: СУ СК РФ по Белгородской области

Белгородец взорвал гранату во дворе дома из-за пьяной ссоры

Происшествие случилось 18 апреля. В результате взрыва один мужчина погиб. Подозреваемый и ещё одна участница застолья — хозяйка дома — госпитализированы. Жизни женщины ничего не угрожает, сообщили в следкоме.

Во дворе частного жилого дома в Белгороде 18 апреля взорвалась граната. Есть жертва и пострадавшие. Подробности происшествия сообщили в СК.

Как установили следователи, накануне в доме на улице Серафимовича выпивали три человека — двое мужчин и женщина, которая является хозяйкой дома. Застолье переросло в ссору.

Один из гостей — 27-летний белгородец — решил разрешить конфликт с помощью гранаты. Парень принёс её во двор и привёл в действие.

В результате взрыва на месте погиб второй гость — 32-летний мужчина. Подозреваемого и 51-летнюю хозяйку дома госпитализировали. Жизни женщины ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушение на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что, по его информации, жители дома «вели асоциальный образ жизни».

Житель Белгорода погиб при взрыве гранаты во дворе дома
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