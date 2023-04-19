Стали известны подробности истории со взрывом гранаты во дворе дома в Белгороде

Белгородец взорвал гранату во дворе дома из-за пьяной ссоры

Происшествие случилось 18 апреля. В результате взрыва один мужчина погиб. Подозреваемый и ещё одна участница застолья — хозяйка дома — госпитализированы. Жизни женщины ничего не угрожает, сообщили в следкоме.