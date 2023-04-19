Стали известны подробности истории со взрывом гранаты во дворе дома в Белгороде

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
Во дворе частного жилого дома в Белгороде 18 апреля взорвалась граната. Есть жертва и пострадавшие. Подробности происшествия сообщили в СК.
Как установили следователи, накануне в доме на улице Серафимовича выпивали три человека — двое мужчин и женщина, которая является хозяйкой дома. Застолье переросло в ссору.
Один из гостей — 27-летний белгородец — решил разрешить конфликт с помощью гранаты. Парень принёс её во двор и привёл в действие.
В результате взрыва на месте погиб второй гость — 32-летний мужчина. Подозреваемого и 51-летнюю хозяйку дома госпитализировали. Жизни женщины ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушение на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Расследование продолжается.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что, по его информации, жители дома «вели асоциальный образ жизни».