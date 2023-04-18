Житель Белгорода погиб при взрыве гранаты во дворе дома

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Все произошло во дворе частного жилого дома. На место происшествия выехал мэр Белгорода Валентин Демидов.
По предварительным данным, жильцы дома, где случилось трагедия, вели асоциальный образ жизни. Что конкретно у них произошло и как к ним во двор попала граната, выясняют правоохранители.
Напомним, в начале апреля под Белгородом беспилотник сбросил два взрывных устройства. К счастью, оба они попали в огороды, обошлось без раненых и разрушений.