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Житель Белгорода погиб при взрыве гранаты во дворе дома

18 апреля 2023, 16:58
Фото: 1MI
ЧП случилось в Белгороде 18 апреля. Во дворе частного дома взорвалась граната: один человек погиб, двое ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Все произошло во дворе частного жилого дома. На место происшествия выехал мэр Белгорода Валентин Демидов.

По предварительным данным, жильцы дома, где случилось трагедия, вели асоциальный образ жизни. Что конкретно у них произошло и как к ним во двор попала граната, выясняют правоохранители.

Напомним, в начале апреля под Белгородом беспилотник сбросил два взрывных устройства. К счастью, оба они попали в огороды, обошлось без раненых и разрушений.

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#Кристина Семенчук#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Граната#Погиб человек#Взрыв гранаты
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