Нашёл гранату в огороде и пьяный сбежал из больницы: Гладков — о ЧП под Белгородом

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Глава региона рассказал подробности происшествия, случившегося в Белгородском районе. В Комсомольском, напомним, взорвалась граната.
Сдетонировала она в руках местного жителя. Гранату мужчина нашёл в огороде. В результате происшествия у пострадавшего — множественные осколочные ранения лица, рук и ног, а также контузия.
Белгородца доставили в приёмное отделение горбольницы № 2 в областном центре. Однако мужчина сам ушёл из-за сильного алкогольного опьянения. Как сообщил губернатор, сегодня врачи должны осмотреть пострадавшего на дому.
По информации Telegram-канала SHOT, пострадавшему 38 лет. Бел.Ру пыталось узнать подробности происшествия у МВД и следкома, но в ведомствах комментариев не дали.