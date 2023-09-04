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Published Сегодня, 07:44

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Гладков сообщил подробности о взрыве гранаты под Белгородом

Нашёл гранату в огороде и пьяный сбежал из больницы: Гладков — о ЧП под Белгородом

4 сентября 2023, 07:44
Фото: 1MI

Гладков сообщил подробности о взрыве гранаты под Белгородом

Граната сдетонировала в руках жителя Комсомольского. Её он нашёл в огороде. Пострадавшего доставили в больницу. Однако мужчина сам покинул медучреждение из-за сильного опьянения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона рассказал подробности происшествия, случившегося в Белгородском районе. В Комсомольском, напомним, взорвалась граната.

Сдетонировала она в руках местного жителя. Гранату мужчина нашёл в огороде. В результате происшествия у пострадавшего — множественные осколочные ранения лица, рук и ног, а также контузия.

Белгородца доставили в приёмное отделение горбольницы № 2 в областном центре. Однако мужчина сам ушёл из-за сильного алкогольного опьянения. Как сообщил губернатор, сегодня врачи должны осмотреть пострадавшего на дому.

По информации Telegram-канала SHOT, пострадавшему 38 лет. Бел.Ру пыталось узнать подробности происшествия у МВД и следкома, но в ведомствах комментариев не дали.

Под Белгородом мужчина подорвался на гранате
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пьяный#Огород#Инна Рогова#Вячеслав Гладков#Граната#Комсомольский#Приграничье#Детонация
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