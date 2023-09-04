Под Белгородом мужчина подорвался на гранате

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
В Сети появилась информация, что в Комсомольском в Белгородском районе мужчина подорвался на гранате. 38-летний мужчина, предположительно, был нетрезв и взял в руки РГД-5. Откуда у него была граната, неизвестно. Пострадавший ранен, у него контузия, пишет Telegram-канал SHOT.
Официального подтверждения этой информации не было. Возможно, подробности появятся в ежедневной сводке о ЧП в регионе позже.
Бел.Ру обратилось за информацией по происшествию в следком и в МВД. Однако в ведомствах комментариев не дали.
Напомним, что в апреле в Белгороде во дворе частного дома взорвалась граната. Один человек погиб, ещё двое были ранены. Как ранее сообщили в следкоме, с помощью гранаты участники застолья пытались разрешить конфликт. После происшествия возбудили уголовное дело.