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Published Сегодня, 07:29

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Под Белгородом мужчина подорвался на гранате

Под Белгородом мужчина подорвался на гранате

4 сентября 2023, 07:29
Фото: Bel.ru
Произошло это в Белгородском районе. Мужчина ранен, у него контузия.

В Сети появилась информация, что в Комсомольском в Белгородском районе мужчина подорвался на гранате. 38-летний мужчина, предположительно, был нетрезв и взял в руки РГД-5. Откуда у него была граната, неизвестно. Пострадавший ранен, у него контузия, пишет Telegram-канал SHOT.

Официального подтверждения этой информации не было. Возможно, подробности появятся в ежедневной сводке о ЧП в регионе позже.

Бел.Ру обратилось за информацией по происшествию в следком и в МВД. Однако в ведомствах комментариев не дали.

Напомним, что в апреле в Белгороде во дворе частного дома взорвалась граната. Один человек погиб, ещё двое были ранены. Как ранее сообщили в следкоме, с помощью гранаты участники застолья пытались разрешить конфликт. После происшествия возбудили уголовное дело.

Стали известны подробности истории со взрывом гранаты во дворе дома в Белгороде
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пьяный#Инна Рогова#Граната#Комсомольский#Приграничье#Детонация
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