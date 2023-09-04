Под Белгородом мужчина подорвался на гранате

В Сети появилась информация, что в Комсомольском в Белгородском районе мужчина подорвался на гранате. 38-летний мужчина, предположительно, был нетрезв и взял в руки РГД-5. Откуда у него была граната, неизвестно. Пострадавший ранен, у него контузия, пишет Telegram-канал SHOT.