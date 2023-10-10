Посольство РФ не собирается вывозить россиян за госсчет из Израиля

Ранее сообщалось о нескольких сотен заявок от граждан РФ в Израиле, которые обращались в МИД РФ с просьбой об эвакуации. Многие из них напрямую звонят в российское посольство в Израиле и спрашивают о вывозных рейсах. Однако в МИД продолжают настаивать на том, что техническая возможность покинуть Израиль имеется. Так, две российские авиакомпании регулярно летают в Тель-Авив из Сочи и Минеральных вод.