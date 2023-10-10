Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:51

Published Сегодня, 17:51

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Посольство РФ не собирается вывозить россиян за госсчет из Израиля

Посольство РФ не собирается вывозить россиян за госсчет из Израиля

10 октября 2023, 17:51
Фото: Соцсети
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов считает преждевременными разговоры об эвакуации из Израиля российских граждан. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

На данный момент из Тель-Авива можно улететь в Россию 15-ю прямыми рейсами в разные города, сказал посол. «Но можно иметь в голове и предусматривать организацию выездных рейсов, если этого потребует ситуация», — не исключил Викторов возможной эвакуации.

Ранее сообщалось о нескольких сотен заявок от граждан РФ в Израиле, которые обращались в МИД РФ с просьбой об эвакуации. Многие из них напрямую звонят в российское посольство в Израиле и спрашивают о вывозных рейсах. Однако в МИД продолжают настаивать на том, что техническая возможность покинуть Израиль имеется. Так, две российские авиакомпании регулярно летают в Тель-Авив из Сочи и Минеральных вод.

Между тем, сегодня стало известно о том, что в Израиле только по официальным данным уже погибли четыре гражданина РФ, еще шестеро числятся пропавшими без вести.

Вышли в ноль: сколько белгородцев уехало в Израиль и приехало оттуда за год
Узнать подробнее
Читайте также:
Разрушены постройки, выбиты окна: последствия обстрела белгородской ПоповкиВСУ убили двоих жителей Белгородской областиСтало известно о гибели ещё одного россиянина из-за обострения конфликта в Израиле
#Происшествия#Погибшие#Эвакуация#Израиль#Рейсы#Тель-авив#Посол РФ
Подпишитесь
ВСУ убили двоих жителей Белгородской области
Сегодня, 13:00
В мэрии Белгорода рассказали, почему ремонт остановки «Родина» не закончили в срок
Сегодня, 07:20
Первый снег и град: сюрпризы погоды попали на фото и видео белгородцев
Сегодня, 13:30
К отопительному сезону Белгородэнерго отремонтировало 184 силовых трансформатора
Сегодня, 12:57
Родня сидит в убежищах: в еврейской общине Белгорода отреагировали на войну в Израиле
Сегодня, 11:28
Слушали 40 минут: студент БГИИКа рассказал о принудительном просмотре Соловьёва
Сегодня, 07:31