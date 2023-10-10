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Второй россиянин погиб в Израиле

Стало известно о гибели ещё одного россиянина из-за обострения конфликта в Израиле

10 октября 2023, 12:20
Фото: 1MI

Второй россиянин погиб в Израиле

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил о смерти ещё одного российского гражданина в ходе боевых действий между ЦАХАЛ и группировкой ХАМАС. Данные о личности погибшего не раскрываются, пишет The Moscow Post.

Ещё один россиянин погиб в ходе боевых столкновений между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и боевиков (ХАМАС). Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, он получил «прискорбные сведения о гибели ещё одного гражданина РФ в ходе боевых действий». Личность погибшего не раскрывается.

Ранее сообщалось, что четверо граждан России числились пропавшими без вести. Посольство тогда же опубликовало сведения о смерти в результате военного конфликта первого россиянина.

Как пишет издание, консульский отдел посольства РФ в Израиле выясняет обстоятельства произошедшего. По данным на понедельник, 9 октября, в официальных списках пропавших без вести числились четверо граждан России. Их судьба до сих пор неизвестна.

Посольство получило обращение от родственников девяти россиян. Родные не могут связаться с ними. Среди них есть, кто проживает в Израиле постоянно, и те, кто приехал в страну временно.

В еврейской общине Белгорода уже отреагировали на войну в Израиле. Подробнее об этом — в материале Бел.Ру.

Родня сидит в убежищах: в еврейской общине Белгорода отреагировали на войну в Израиле
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