Стало известно о гибели ещё одного россиянина из-за обострения конфликта в Израиле

Ещё один россиянин погиб в ходе боевых столкновений между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и боевиков (ХАМАС). Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, он получил «прискорбные сведения о гибели ещё одного гражданина РФ в ходе боевых действий». Личность погибшего не раскрывается.