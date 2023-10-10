Стало известно о гибели ещё одного россиянина из-за обострения конфликта в Израиле

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Ещё один россиянин погиб в ходе боевых столкновений между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и боевиков (ХАМАС). Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, он получил «прискорбные сведения о гибели ещё одного гражданина РФ в ходе боевых действий». Личность погибшего не раскрывается.
Ранее сообщалось, что четверо граждан России числились пропавшими без вести. Посольство тогда же опубликовало сведения о смерти в результате военного конфликта первого россиянина.
Как пишет издание, консульский отдел посольства РФ в Израиле выясняет обстоятельства произошедшего. По данным на понедельник, 9 октября, в официальных списках пропавших без вести числились четверо граждан России. Их судьба до сих пор неизвестна.
Посольство получило обращение от родственников девяти россиян. Родные не могут связаться с ними. Среди них есть, кто проживает в Израиле постоянно, и те, кто приехал в страну временно.
В еврейской общине Белгорода уже отреагировали на войну в Израиле. Подробнее об этом — в материале Бел.Ру.