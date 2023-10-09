Искусственный интеллект помогает в диагностировании шизофрении

Учеными из Университетского колледжа Лондона были разработаны новые методы для диагностики шизофрении на основе анализа речи человека с использованием машинного обучения. В ходе исследования было задействовано 26 пациентов со шизофренией и 26 здоровых людей. Все участники прошли тест на вербальную беглость, где им предлагалось назвать как можно больше слов из определенной категории за ограниченное время. Об этом пишет RTVI со ссылкой на журнал PNAS.