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Дом в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда ВСУ

Дом в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда ВСУ

12 мая 2024, 09:00
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
В результате прямого попадания снаряда в МКД обрушился весь подъезд — с десятого по первый этаж. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгород и Белгородский район попал под массированный обстрел со стороны ВСУ. На Харгоре в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд — с десятого по первый этаж, сообщил Вячеслав Гладков.

Глава региона выехал на место.

«Все подробности позже», — добавил глава региона.

В Сети также начали появляться фотографии последствий удара. Ракетная опасность была объявлена в областном центре и Белгородском районе около 11:19.

разрушенный МКД
Видео: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Алина Харина#Город#Видео#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Мкд#Разрушения#Атака ВСУ
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