Дом в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда ВСУ

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:03
Белгород и Белгородский район попал под массированный обстрел со стороны ВСУ. На Харгоре в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд — с десятого по первый этаж, сообщил Вячеслав Гладков.
Глава региона выехал на место.
«Все подробности позже», — добавил глава региона.
В Сети также начали появляться фотографии последствий удара. Ракетная опасность была объявлена в областном центре и Белгородском районе около 11:19.