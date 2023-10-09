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Белгородская область вошла в число лидеров по материальному благополучию населения

Белгородская область вошла в топ-20 регионов по материальному благополучию населения

9 октября 2023, 06:48
Фото: 1MI
Белгородская область вошла в число лидеров по материальному благополучию населения

Материальное благополучие белгородцев стало самым высоким в Черноземье

Регион занял 16-е место среди субъектов РФ и обогнал соседей. За год рейтинговый балл Белгородской области увеличился. Топ опубликовало РИА «Новости».
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Рейтинг

Белгородская область улучшила позиции в рейтинге материального благополучия и стала лучшей по указанному критерию среди регионов Центрального Черноземья. По итогам 2022 года область занимает 16-е место соответствующего рейтинга.

В прошлом году регион набрал 51,78 рейтинговых балла. В 2021 году результат был ниже и составлял 47,35 балла. Однако ранее Белгородчина входила в топ-15 рейтинга и оставалась лидером по макрорегиону.

При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, среднемесячный объём вкладов, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, а также доля населения с доходами свыше 60 тыс. руб. в месяц.

Второй результат по макрорегиону показала Липецкая область, которая оказалась на 21-й строчке. Она за год тоже улучшила позиции, набрав 48,13 рейтинговых балла против 45,57 балла по итогам предыдущего года.

Воронежская область в рейтинге стала 23-й. Соседний регион в 2022 году набрал 46,06 рейтинговых балла, а в 2021 году — 44,62 балла. 29-е место заняла Курская область, улучшившая за год свои позиции. В прошлом году область смогла набрать 42,37 балла, тогда как в 2021 года показала результат в 38,16 балла.

Аутсайдером в Центральном Черноземье стала Тамбовская область, набравшая всего 32,22 рейтинговых балла по итогам 2022 года. Более того, регион показал несущественный рост материального благополучия населения, поскольку результат 2021 года равнялся 32,09 рейтинговых балла.

Самый высокий уровень материального благополучия — в Ямало-Ненецком автономном округе, набравшем 100 рейтинговых баллов. Регион был лидером прошлого года с аналогичным результатом.

Хуже всех по указанному критерию стала Ингушетия, результат которой за год ухудшился. По итогам 2022 года республика набрала всего лишь балл, в 2021 году показатель равнялся 1,39 балла.

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