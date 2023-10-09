Белгородская область вошла в топ-20 регионов по материальному благополучию населения

Воронежская область в рейтинге стала 23-й. Соседний регион в 2022 году набрал 46,06 рейтинговых балла, а в 2021 году — 44,62 балла. 29-е место заняла Курская область, улучшившая за год свои позиции. В прошлом году область смогла набрать 42,37 балла, тогда как в 2021 года показала результат в 38,16 балла.