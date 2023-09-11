Белгородская область не вошла в топ регионов по вовлечённости в малый бизнес

Другие регионы-соседи тоже оказались близки к последним позициям. Например, Курская область показала самый низкий результат по макрорегиону с 28,5% владельцев малого или среднего бизнеса. Им занимается 28,5% курян, или 150,8 тыс. человек. При этом доля предпринимателей выросла на 3,9%. Общее же число курян-предпринимателей в масштабе страны составило всего 0,5%, а сам регион занимает только 72-е место.