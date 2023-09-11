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Белгородская область не вошла в топ регионов по вовлечённости в малый бизнес

Белгородская область не вошла в топ регионов по вовлечённости в малый бизнес

11 сентября 2023, 12:05
Фото: 1MI
Регион занимает 50-е место среди субъектов РФ по вовлечённости населения в малый и средний бизнес. Различного рода бизнесменов насчитывается более 261 тыс. человек, следует из рейтинга, опубликованного РИА «Новости».
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Рейтинг

Белгородская область не вошла в топ-20 регионов России с наиболее высокой вовлечённостью населения в малый и средний бизнес. Доля бизнесменов, в том числе индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике составляла 32,9% по состоянию на июль 2023 года.

Занимаются бизнесом в области 261,1 тыс. человек. Доля предпринимателей за год выросла на 2,2%. От общероссийского количества доля белгородцев-бизнесменов равняется 0,87%.

Согласно данным рейтинга, среди регионов Центрального Черноземья больше всего предпринимателей насчитывается в Воронежской области. Бизнесом здесь занимаются 38,1% — 438,8 тыс. воронежцев. Доля предпринимателей выросла на 5,9%, а доля от общероссийского числа составляет 1,46%. Занял соседний регион 28-е место среди субъектов РФ.

Другие регионы-соседи тоже оказались близки к последним позициям. Например, Курская область показала самый низкий результат по макрорегиону с 28,5% владельцев малого или среднего бизнеса. Им занимается 28,5% курян, или 150,8 тыс. человек. При этом доля предпринимателей выросла на 3,9%. Общее же число курян-предпринимателей в масштабе страны составило всего 0,5%, а сам регион занимает только 72-е место.

Липецкая область попала на 63-ю строчку рейтинга с результатом 30,6% предпринимателей, или 177,3 тыс. человек. Число владельцев малого и среднего бизнеса выросло на 6,6%. Доля предпринимателей от общего числа — 0,59%.

Тамбовская область находится на 68-м месте. В регионе насчитывается 28,7% предпринимателей — 137 тыс. человек. Их число выросло на 5%. Доля тамбовских предпринимателей среди российских составила 0,46%.

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