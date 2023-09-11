Белгородская область не вошла в топ регионов по вовлечённости в малый бизнес

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Белгородская область не вошла в топ-20 регионов России с наиболее высокой вовлечённостью населения в малый и средний бизнес. Доля бизнесменов, в том числе индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике составляла 32,9% по состоянию на июль 2023 года.
Занимаются бизнесом в области 261,1 тыс. человек. Доля предпринимателей за год выросла на 2,2%. От общероссийского количества доля белгородцев-бизнесменов равняется 0,87%.
Согласно данным рейтинга, среди регионов Центрального Черноземья больше всего предпринимателей насчитывается в Воронежской области. Бизнесом здесь занимаются 38,1% — 438,8 тыс. воронежцев. Доля предпринимателей выросла на 5,9%, а доля от общероссийского числа составляет 1,46%. Занял соседний регион 28-е место среди субъектов РФ.
Другие регионы-соседи тоже оказались близки к последним позициям. Например, Курская область показала самый низкий результат по макрорегиону с 28,5% владельцев малого или среднего бизнеса. Им занимается 28,5% курян, или 150,8 тыс. человек. При этом доля предпринимателей выросла на 3,9%. Общее же число курян-предпринимателей в масштабе страны составило всего 0,5%, а сам регион занимает только 72-е место.
Липецкая область попала на 63-ю строчку рейтинга с результатом 30,6% предпринимателей, или 177,3 тыс. человек. Число владельцев малого и среднего бизнеса выросло на 6,6%. Доля предпринимателей от общего числа — 0,59%.
Тамбовская область находится на 68-м месте. В регионе насчитывается 28,7% предпринимателей — 137 тыс. человек. Их число выросло на 5%. Доля тамбовских предпринимателей среди российских составила 0,46%.