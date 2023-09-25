Белгород и Старый Оскол не вошли в топ-30 российских городов по уровню зарплат

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Белгород не вошёл в топ-30 российских городов по уровню средней заработной платы. Областной центр занимает 46-е место. Средняя зарплата по состоянию на первое полугодие 2023 года составила 51,9 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года её уровень вырос на 14,6%. Добавим, что соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составило 2,94.
Тем не менее Белгород стал одним из городов Центрального Черноземья с высоким уровнем средней зарплаты. Обгоняет его только Липецк, занявший 45-е место. В городе в среднем зарабатывают 53,3 тыс. рублей, а уровень зарплаты за год вырос на 4,7%. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора — 3, следует из рейтинга.
Старый Оскол в Белгородской области стал 55-м со средней зарплатой в 50 тыс. рублей. Её уровень за год вырос на 6,6%. Соотношение зарплат и стоимости потребительского набора — 2,84.
На следующей строчке — столица соседнего региона Воронеж, где зарплата в первом полугодии составляла 54,5 тыс. рублей, а её уровень вырос на 15,9%. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребнабора при этом равняется 2,81.
Наиболее низкий результат в топ-100 показали Курск и Тамбов. В Курске средняя з/п за год выросла на 16,7% — до 45 тыс. рублей. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора — 2,47. В Тамбове средняя зарплата выросла на 16,1% и составила 2,47. Соотношение при этом составило 2,26.