Белгород и Старый Оскол не вошли в топ-30 российских городов по уровню зарплат

Тем не менее Белгород стал одним из городов Центрального Черноземья с высоким уровнем средней зарплаты. Обгоняет его только Липецк, занявший 45-е место. В городе в среднем зарабатывают 53,3 тыс. рублей, а уровень зарплаты за год вырос на 4,7%. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора — 3, следует из рейтинга.