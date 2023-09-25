Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Зарплата

Белгород и Старый Оскол не вошли в топ-30 российских городов по уровню зарплат

25 сентября 2023, 07:44
Фото: 1MI
Зарплата
Областной центр оказался на 46-м месте со средней зарплатой в 51,9 тысячи рублей в первом полугодии 2023 года. За год средняя заработная плата выросла 14,6%, следует из рейтинга, опубликованного РИА «Новости».
Сюжет
Рейтинг

Белгород не вошёл в топ-30 российских городов по уровню средней заработной платы. Областной центр занимает 46-е место. Средняя зарплата по состоянию на первое полугодие 2023 года составила 51,9 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года её уровень вырос на 14,6%. Добавим, что соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составило 2,94.

Тем не менее Белгород стал одним из городов Центрального Черноземья с высоким уровнем средней зарплаты. Обгоняет его только Липецк, занявший 45-е место. В городе в среднем зарабатывают 53,3 тыс. рублей, а уровень зарплаты за год вырос на 4,7%. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора — 3, следует из рейтинга.

Старый Оскол в Белгородской области стал 55-м со средней зарплатой в 50 тыс. рублей. Её уровень за год вырос на 6,6%. Соотношение зарплат и стоимости потребительского набора — 2,84.

На следующей строчке — столица соседнего региона Воронеж, где зарплата в первом полугодии составляла 54,5 тыс. рублей, а её уровень вырос на 15,9%. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребнабора при этом равняется 2,81.

Наиболее низкий результат в топ-100 показали Курск и Тамбов. В Курске средняя з/п за год выросла на 16,7% — до 45 тыс. рублей. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора — 2,47. В Тамбове средняя зарплата выросла на 16,1% и составила 2,47. Соотношение при этом составило 2,26.

Стала известна разница в средних зарплатах богатых и бедных белгородских работников
Узнать подробнее
Читайте также:
Курская область опередила Белгородскую по зарплатамБелгородстат назвал три сферы с высокими зарплатами в Белгородской областиСколько работников в Белгородской области получают зарплату выше среднего по стране?
#Белгородская область#Старый Оскол#Рейтинг#Зарплата#Средняя заработная плата#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых#Потребительский набор
Подпишитесь
Гладков назвал причину громких звуков в Белгородской области
Сегодня, 11:02
Евросоюз снял санкции с погибшего в СВО белгородца
Сегодня, 07:27
Две женщины пострадали при обстреле Уразово в Белгородской области
Сегодня, 07:52
Обвиняемому в поджоге инсталляции в виде буквы Z в Белгороде избирают меру пресечения
Сегодня, 09:51
Ехавшую в авто женщину контузило из-за обстрела в белгородском Шебекино
Сегодня, 10:21
Белгородские чиновники лишатся премии и отпуска без прививки от гриппа
Сегодня, 06:54