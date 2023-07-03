Белгородская область вошла в топ-10 регионов по качеству дорог

Добавим, что лидирует в рейтинге Москва, где требованиям соответствует 97,6% дорог. Наиболее низкий результат показала Архангельская область — всего 13,3%.

Курская область занимает 51-е место с показателем 46,8%. Тамбовская область оказалась 68-й. В указанном регионе требованиям соответствует всего 38,7% дорог.

Остальные регионы Центрального Черноземья в топ-20 по качеству дорог не вошли. Липецкая область занимает 23-е место с показателем 60,6%. Воронежская область оказалась на 41-й строчке с 53,1% дорог, отвечающих требованиям.

Белгородская область вошла в десятку российских регионов по качеству дорог. По данным рейтинга, доля дорог различного значения в области, отвечающих нормативным требованиям, составляет 77%.

А есть ли асфальт? Белгородцы пожаловались на плохое состояние дорог

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