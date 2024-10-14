bel.ru
ГлавноеВсе новости

Материальное благополучие

Выбрать дату
2024
Белгородская область за год опустилась в рейтинге материального благополучия
14 октября, 07:07
2023
Белгородская область вошла в топ-20 регионов по материальному благополучию населения
9 октября 2023, 06:48
За чертой бедности живёт больше 6% белгородцев
Исследование подготовили эксперты РИА «Новости» по данным Росстата за 2022 год. В представленной инфографике Белгородская область соседствует с республикой Татарстан (11-е место) и со Свердловской областью (13-е место).
19 июня 2023, 07:16
2022
Белгородская область вошла в топ-15 регионов по материальному благополучию населения
Регион занял 15-е место среди субъектов РФ. Это лучших показатель по Черноземью, следует из данных рейтинга, опубликованного РИА «Новости».
10 октября 2022, 10:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика