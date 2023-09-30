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Published Сегодня, 11:57

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Белгородская область заняла второе место в экологическом рейтинге страны

Белгородская область заняла второе место в экологическом рейтинге страны

30 сентября 2023, 11:57
Фото: 1MI
Данные опубликовала общероссийская общественная организация «Зелёный патруль». Регионы оценивали с точки зрения проведения мероприятий по экологической безопасности по итогам лета текущего года.
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По итогам ушедшего лета Белгородская область заняла второе место в «Национальном экологическом рейтинге». Обогнала регион, заняв первое место, Тамбовская область. Места определяли с точки зрения проведения мероприятий по экологической безопасности по итогам лета 2023 года.

Третье место досталось Республике Алтай. Четвёртое место присудили Курской области, а закрыла пятёрку лидеров Москва. Далее (с шестой по 10 позицию) места распределились следующим образом:

  • Чувашская Республика
  • Чеченская Республика
  • Чукотский автономный округ
  • Калужская область
  • Ненецкий автономный округ

Напомним, мэрия Белгорода направила письмо в Роспотребнадзор для проверки ЗАО «Белгородский цемент» на фоне массовых жалоб белгородцев на белый налёт на машинах. В администрации при этом утверждают, что систематически пишут в ведомство о проверках в связи с обращениями граждан.

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#Белгородская область#Роспотребнадзор#Рейтинг#Экология#Экологический рейтинг#Белгород#Кристина Семенчук
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