Белгородская область заняла второе место в экологическом рейтинге страны

Напомним, мэрия Белгорода направила письмо в Роспотребнадзор для проверки ЗАО «Белгородский цемент» на фоне массовых жалоб белгородцев на белый налёт на машинах. В администрации при этом утверждают, что систематически пишут в ведомство о проверках в связи с обращениями граждан.