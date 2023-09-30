Белгородская область заняла второе место в экологическом рейтинге страны

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
По итогам ушедшего лета Белгородская область заняла второе место в «Национальном экологическом рейтинге». Обогнала регион, заняв первое место, Тамбовская область. Места определяли с точки зрения проведения мероприятий по экологической безопасности по итогам лета 2023 года.
Третье место досталось Республике Алтай. Четвёртое место присудили Курской области, а закрыла пятёрку лидеров Москва. Далее (с шестой по 10 позицию) места распределились следующим образом:
Напомним, мэрия Белгорода направила письмо в Роспотребнадзор для проверки ЗАО «Белгородский цемент» на фоне массовых жалоб белгородцев на белый налёт на машинах. В администрации при этом утверждают, что систематически пишут в ведомство о проверках в связи с обращениями граждан.