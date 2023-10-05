В Белгородской области объём мер поддержки МСП увеличился в 10 раз

Чиновник отметил, что объём мер поддержки малого и среднего предпринимательства увеличился в десять раз. При этом средний объём поддержки до 2022 года составил около 180 млн рублей. 90% — это были средства федерального бюджета. Сейчас 90% — средства из регионального бюджета.