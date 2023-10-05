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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В Белгородской области объём мер поддержки МСП увеличился в 10 раз

В Белгородской области объём мер поддержки МСП увеличился в 10 раз

5 октября 2023, 14:52
Фото: 1MI
На сегодняшний день большая часть средств поступает из регионального бюджета. Подробности сообщил первый заместитель губернатора Дмитрий Гладский.

Чиновник отметил, что объём мер поддержки малого и среднего предпринимательства увеличился в десять раз. При этом средний объём поддержки до 2022 года составил около 180 млн рублей. 90% — это были средства федерального бюджета. Сейчас 90% — средства из регионального бюджета.

Это прямая поддержка со стороны области и бюджета.
Дмитрий Гладский

В 2021 году общий объём мер поддержки достигал 222 млн рублей. В 2022 году — 1,6 млрд рублей. В 2023 — 2,4 млрд рублей (1,3 млрд рублей — объём господдержки в рамках поручения президента РФ).

Фактор, который настолько увеличил сумму, обусловлен плохими событиями. Есть ещё большой объём мер поддержки, который касается компенсации ущерба пострадавшим предприятиям на приграничных территориях.
Дмитрий Гладский

Так, объём господдержки за счёт средств нацпроекта и областного бюджета достиг 977 млн рублей. На поддержку 6290 субъектов МСП и физлиц израсходовали уже 852 млн рублей.

Что касается пострадавших предприятий от обстрелов, им выплатили 703 млн рублей. Также организации могут рассчитывать на целый ряд мер поддержки, о которых подробнее написано в нашем материале.

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#Белгородская область#Экономика#Поддержка#Федеральный бюджет#Малое и среднее предпринимательство#Белгород#Кристина Семенчук#МСП#Региональный бюджет#Меры поддержки
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