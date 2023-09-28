Епанчинцев продолжит защищать права предпринимателей в Белгородской области

Епанчинцев родился в 1979 году в Караганде, в Казахстане. Имеет высшее образование. В 2000 году окончил Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов (сейчас БГТУ им. Шухова) по специальности «программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». С 1999 по 2005 год занимал руководящие должности в нескольких компаниях.