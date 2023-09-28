Епанчинцев продолжит защищать права предпринимателей в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Депутаты Белгородской облдумы согласовали назначение на государственную должность Белгородской области уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.
В соответствии с региональным законом, на рассмотрение депутатов губернатор региона Вячеслав Гладков предложил кандидатуру Владислава Епанчинцева.
Епанчинцев родился в 1979 году в Караганде, в Казахстане. Имеет высшее образование. В 2000 году окончил Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов (сейчас БГТУ им. Шухова) по специальности «программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». С 1999 по 2005 год занимал руководящие должности в нескольких компаниях.
С 2006 года по настоящее время он является генеральным директором компании «Софт-Юнион». Со 2 августа 2018 года по 2 августа 2023 года Епанчинцев был уполномоченным по защите прав предпринимателей в Белгородской области.
Депутаты кандидатуру согласовали.