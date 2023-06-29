Белгородец украл почти 500 тысяч рублей у индивидуального предпринимателя

Работая на ИП, белгородец с июля 2022 года по май 2023 года неоднократно принимал металлические изделия от поставщиков и продавал их физическим лицам и организациям. В этот период он и придумал свою схему: в товарно-денежных отчётах мужчина специально занижал полученные от покупателей суммы, чтобы оставшиеся деньги забирать себе.