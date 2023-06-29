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Белгородец украл почти 500 тысяч рублей у индивидуального предпринимателя

29 июня 2023, 15:54
Фото: 1MI
Мужчина в отчётах занижал полученные от покупателей суммы, а «лишнее» забирал себе. Подробнее о деле рассказали в региональном Следкоме.
Сюжет
Кража

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что 37-летний житель Алексеевского района заключил трудовой договор с индивидуальным предпринимателем, занимающимся поставкой и реализацией металлоизделий.

Работая на ИП, белгородец с июля 2022 года по май 2023 года неоднократно принимал металлические изделия от поставщиков и продавал их физическим лицам и организациям. В этот период он и придумал свою схему: в товарно-денежных отчётах мужчина специально занижал полученные от покупателей суммы, чтобы оставшиеся деньги забирать себе.

Таким способом за почти год совместной работы белгородец украл у индивидуального предпринимателя более 490 тысяч рублей.

В отношении обвиняемого завели уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение имущества, вверенного виновному, совершённое в крупном размере»). Дело направлено в суд для рассмотрения.

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#Александра Склярова#Кража#Уголовное дело#Следком#Происшествия#Белгородская область#Алексеевский горокруг
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