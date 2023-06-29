Белгородец украл почти 500 тысяч рублей у индивидуального предпринимателя

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что 37-летний житель Алексеевского района заключил трудовой договор с индивидуальным предпринимателем, занимающимся поставкой и реализацией металлоизделий.
Работая на ИП, белгородец с июля 2022 года по май 2023 года неоднократно принимал металлические изделия от поставщиков и продавал их физическим лицам и организациям. В этот период он и придумал свою схему: в товарно-денежных отчётах мужчина специально занижал полученные от покупателей суммы, чтобы оставшиеся деньги забирать себе.
Таким способом за почти год совместной работы белгородец украл у индивидуального предпринимателя более 490 тысяч рублей.
В отношении обвиняемого завели уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение имущества, вверенного виновному, совершённое в крупном размере»). Дело направлено в суд для рассмотрения.