Белгородские предприниматели смогут принять участие в автомобильном тест-драйве

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Специальное мероприятие «День лизинга» проведут для предпринимателей Белгородской области. В программе — пробные заезды на автомобилях Cherry, Changan, Omoda, Lada и других. Организатором выступил СберЛизинг.
Как отметил управляющий Белгородским отделением Сбербанка Евгений Поливаев, рынок лизинга восстанавливается.
Мы фиксируем рост спроса на такие услуги со стороны региональных компаний. Приобретение транспорта — всегда ощутимые расходы для любого бизнеса. Мы хотим в рамках такого тест-драйва, рассказать, как эффективно минимизировать финансовые траты при решении этого вопроса.
Евгений Поливаев