Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Белгородские предприниматели смогут принять участие в автомобильном тест-драйве

Белгородские предприниматели смогут принять участие в автомобильном тест-драйве

5 сентября 2023, 10:24
Фото: Сбер
«День лизинга» пройдёт 6 сентября с 10:00 до 16:00 на парковке по адресу: Гражданский проспект, 52.

Специальное мероприятие «День лизинга» проведут для предпринимателей Белгородской области. В программе — пробные заезды на автомобилях Cherry, Changan, Omoda, Lada и других. Организатором выступил СберЛизинг.

Как отметил управляющий Белгородским отделением Сбербанка Евгений Поливаев, рынок лизинга восстанавливается.

Мы фиксируем рост спроса на такие услуги со стороны региональных компаний. Приобретение транспорта — всегда ощутимые расходы для любого бизнеса. Мы хотим в рамках такого тест-драйва, рассказать, как эффективно минимизировать финансовые траты при решении этого вопроса.
Евгений Поливаев
#Авто#Новости Белгорода#Лизинг#Белгород#Кристина Семенчук#Сбер
Подпишитесь
ВСУ повторно обстреляли белгородскую Козинку: погиб мужчина, ранена женщина
Сегодня, 12:36
День назначений в Белгородской области: кто перейдёт в Красногвардейский район?
Сегодня, 11:49
Сергей Фуглаев неосновательно обогатился на 8 млн? Так считают в «Зелёной грядке»
Сегодня, 09:19
«Вега» против налоговой, компания из Пензы — против фонда ЖКХ: арбитраж августа
Сегодня, 11:50
При обстреле Уразово в Белгородской области погиб сотрудник колонии
Сегодня, 06:31
Куташова будет исполнять обязанности главы Белгородского района вместо Перцева
Сегодня, 10:02