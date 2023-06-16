Почему белгородские предприниматели дают взятки представителям органов власти

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
По данным экспертов, приоритетным мотивом организации решить вопрос с помощью взятки является ускорение получения тех или иных видов документов. Такое мнение высказали 19,5% опрошенных. Ещё 17,6% респондентов отметили, что не используют неформальные платежи при взаимодействии с органами власти. И около половины, 48,9%, уклонились от ответа на вопрос.
При этом те предприниматели, которые давали взятку, сообщили, что это помогло ускорить решение проблемы и минимизировать трудности. Но, по-прежнему, примерно каждый десятый опрошенный (11,4%) заявляет об отсутствии гарантий в получении результата, несмотря на практику неформальных платежей.
Как и в предыдущие годы, несмотря на то, что неформальные платежи как способ оказания влияния на должностных лиц являются более популярной формой воздействия, чем неформальные услуги имущественного характера, они уступают более распространённой форме — подаркам.
Эксперты отметили, что подарки в восприятии людей не так прочно ассоциируются с незаконным деянием, но это ошибочно.