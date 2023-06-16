Почему белгородские предприниматели дают взятки представителям органов власти

По данным экспертов, приоритетным мотивом организации решить вопрос с помощью взятки является ускорение получения тех или иных видов документов. Такое мнение высказали 19,5% опрошенных. Ещё 17,6% респондентов отметили, что не используют неформальные платежи при взаимодействии с органами власти. И около половины, 48,9%, уклонились от ответа на вопрос.