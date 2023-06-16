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Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

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Почему белгородские предприниматели дают взятки представителям органов власти

16 июня 2023, 15:08
Фото: Bel.ru
Причины назвало консалтинговое агентство социального мониторинга и массовых коммуникаций. Специалисты провели социологическое исследование с целью оценки уровня коррупции в Белгородской области в 2022 году.
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Взятка

По данным экспертов, приоритетным мотивом организации решить вопрос с помощью взятки является ускорение получения тех или иных видов документов. Такое мнение высказали 19,5% опрошенных. Ещё 17,6% респондентов отметили, что не используют неформальные платежи при взаимодействии с органами власти. И около половины, 48,9%, уклонились от ответа на вопрос.

При этом те предприниматели, которые давали взятку, сообщили, что это помогло ускорить решение проблемы и минимизировать трудности. Но, по-прежнему, примерно каждый десятый опрошенный (11,4%) заявляет об отсутствии гарантий в получении результата, несмотря на практику неформальных платежей.

Как и в предыдущие годы, несмотря на то, что неформальные платежи как способ оказания влияния на должностных лиц являются более популярной формой воздействия, чем неформальные услуги имущественного характера, они уступают более распространённой форме — подаркам.

Эксперты отметили, что подарки в восприятии людей не так прочно ассоциируются с незаконным деянием, но это ошибочно.

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#Взятка#Предприниматели#Хозсубъекты#Опрос#Респонденты#Общество#Белгородская область#Эксклюзив#Кристина Семенчук
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