Утро в Белгородской области началось с новой атаки ВСУ

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Над Белгородской областью около 9:00 2 октября сбили беспилотник. БПЛА самолётного типа уничтожила система ПВО.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — добавили в Минобороны РФ.
Утром 2 октября ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском горокруге. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. Никто в результате происшествия не пострадал.
Накануне над Белгородской областью также сбили беспилотник самолётного типа. Система ПВО сработала 1 октября в 14:00. Дополнительной информации об этом в ведомстве не сообщали.
Кроме того, накануне под обстрел попал город Шебекино, из-за чего пострадали три человека. Двоих из них госпитализировали. Третий ушёл домой. Повреждения получили торговые павильоны местного рынка, гаражи и авто.