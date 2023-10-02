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Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Беспилотник

Утро в Белгородской области началось с новой атаки ВСУ

2 октября 2023, 07:01
Фото: 1MI
Беспилотник

В Минобороны сообщили о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Беспилотник самолётного типа уничтожила система ПВО. Это произошло 2 октября около 9:00. В каком именно районе, в военном ведомстве не уточнили.
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СВО

Над Белгородской областью около 9:00 2 октября сбили беспилотник. БПЛА самолётного типа уничтожила система ПВО.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — добавили в Минобороны РФ.

Утром 2 октября ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском горокруге. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. Никто в результате происшествия не пострадал.

Накануне над Белгородской областью также сбили беспилотник самолётного типа. Система ПВО сработала 1 октября в 14:00. Дополнительной информации об этом в ведомстве не сообщали.

Кроме того, накануне под обстрел попал город Шебекино, из-за чего пострадали три человека. Двоих из них госпитализировали. Третий ушёл домой. Повреждения получили торговые павильоны местного рынка, гаражи и авто.

БПЛА самолётного типа сбили над Белгородской областью
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#Белгородская область#Беспилотник#Белгород#Наталья Корявых#Минобороны#СВО#БПЛА
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