Хозпостройки, машины и дома оказались повреждены при обстреле Белгородской области

Семь артиллерийских и три миномётных снаряда выпустили ВСУ по селу Муром. Пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи и кровля в трёх частных домах. ЛЭП уже восстановили. Ещё семь артиллерийских и шесть миномётных снарядов выпустили по Новой Таволжанке. В одном из домов посечена ёмкость для воды.