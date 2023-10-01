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Published Сегодня, 08:28

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Updated Сегодня, 08:30

В субботу ВСУ атаковали Белгородскую область 60 раз

Хозпостройки, машины и дома оказались повреждены при обстреле Белгородской области

1 октября 2023, 08:28
Фото: 1MI

В субботу ВСУ атаковали Белгородскую область 60 раз

За сутки шесть муниципалитетов Белгородской области оказались под обстрелом. ВСУ атаковали регион 60 раз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В субботу, 30 сентября, ВСУ 60 раз обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области. Пострадавших нет, однако различные разрушения зафиксировали в хозпостройках, автомобилях и частных домах.

Белгородский район

14 артиллерийских снарядов ВСУ выпустили по селу Журавлёвка. Обошлось без последствий. В Разумном сработала система ПВО. Разрушения выявили в пяти автомобилях, двух заборах, водостоке, двух хозсубъектах, а также в девяти частных домах и 10 хозпостройках: выбиты окна, посечены фасады и кровля.

Борисовский район

Украинский БПЛА сбросил на село Богун-Городок восемь взрывных устройств. Пострадавших нет, но в одном доме посечено оконное остекление, три транспорта получили повреждения.

Валуйский округ

Село Новопетровка обстреляли из ствольной артиллерии — зафиксировали четыре прилёта. Пострадавших и разрушений нет.

Грайворонский округ

Шесть миномётных снарядов выпустили по селу Сподарюшино. Жертв и повреждений нет.

Краснояружский район

В селе Прилесье пять прилётов. Обошлось без последствий.

Шебекинский округ

Семь артиллерийских и три миномётных снаряда выпустили ВСУ по селу Муром. Пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи и кровля в трёх частных домах. ЛЭП уже восстановили. Ещё семь артиллерийских и шесть миномётных снарядов выпустили по Новой Таволжанке. В одном из домов посечена ёмкость для воды.

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