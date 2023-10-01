Хозпостройки, машины и дома оказались повреждены при обстреле Белгородской области

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
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Updated Сегодня, 08:30
В субботу, 30 сентября, ВСУ 60 раз обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области. Пострадавших нет, однако различные разрушения зафиксировали в хозпостройках, автомобилях и частных домах.
14 артиллерийских снарядов ВСУ выпустили по селу Журавлёвка. Обошлось без последствий. В Разумном сработала система ПВО. Разрушения выявили в пяти автомобилях, двух заборах, водостоке, двух хозсубъектах, а также в девяти частных домах и 10 хозпостройках: выбиты окна, посечены фасады и кровля.
Украинский БПЛА сбросил на село Богун-Городок восемь взрывных устройств. Пострадавших нет, но в одном доме посечено оконное остекление, три транспорта получили повреждения.
Село Новопетровка обстреляли из ствольной артиллерии — зафиксировали четыре прилёта. Пострадавших и разрушений нет.
Шесть миномётных снарядов выпустили по селу Сподарюшино. Жертв и повреждений нет.
В селе Прилесье пять прилётов. Обошлось без последствий.
Семь артиллерийских и три миномётных снаряда выпустили ВСУ по селу Муром. Пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи и кровля в трёх частных домах. ЛЭП уже восстановили. Ещё семь артиллерийских и шесть миномётных снарядов выпустили по Новой Таволжанке. В одном из домов посечена ёмкость для воды.