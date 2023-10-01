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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

БПЛА самолётного типа сбили над Белгородской областью

БПЛА самолётного типа сбили над Белгородской областью

1 октября 2023, 12:26
Фото: 1MI
Система ПВО сработала 1 октября в 14:00, сообщили в Минобороны. Информации о последствиях на земле пока нет.

Сегодня, 1 октября, около 14:00 над Белгородской областью было громко. По информации Минобороны России, над регионом сработала система ПВО: был сбит беспилотник самолётного типа.

Дополнительной информации о последствиях на земле пока нет.

Напомним, что этим утром под обстрел попал центральный рынок в Шебекино. В результате атаки пострадали три мирных жителя: женщина получила осколочные ранения шеи, двое мужчин — осколочные ранения бедра. Одного мужчину и женщину доставили в горбольницу №2 в Белгороде. Третий пострадавший отправился домой.

Повреждения получили фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. Очевидцы поделились в соцсетях фото и видео с последствиями обстрела.

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#Белгородская область#Беспилотник#Белгород#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Система ПВО
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