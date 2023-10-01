БПЛА самолётного типа сбили над Белгородской областью

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Сегодня, 1 октября, около 14:00 над Белгородской областью было громко. По информации Минобороны России, над регионом сработала система ПВО: был сбит беспилотник самолётного типа.
Дополнительной информации о последствиях на земле пока нет.
Напомним, что этим утром под обстрел попал центральный рынок в Шебекино. В результате атаки пострадали три мирных жителя: женщина получила осколочные ранения шеи, двое мужчин — осколочные ранения бедра. Одного мужчину и женщину доставили в горбольницу №2 в Белгороде. Третий пострадавший отправился домой.
Повреждения получили фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. Очевидцы поделились в соцсетях фото и видео с последствиями обстрела.