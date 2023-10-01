БПЛА самолётного типа сбили над Белгородской областью

Напомним, что этим утром под обстрел попал центральный рынок в Шебекино. В результате атаки пострадали три мирных жителя: женщина получила осколочные ранения шеи, двое мужчин — осколочные ранения бедра. Одного мужчину и женщину доставили в горбольницу №2 в Белгороде. Третий пострадавший отправился домой.