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Published Сегодня, 05:56

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Последствия обстрела

Снаряд пробил крышу дома в Белгородской области после обстрела ВСУ

2 октября 2023, 05:56
Фото: 1MI
Последствия обстрела

ВСУ обстреляли Козинку в Белгородской области

Подомовой обход продолжается. Среди мирных жителей пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Утром 2 октября ВСУ обстреляли Козинку в Грайворонском горокруге. Среди мирных жителей пострадавших нет, но есть разрушения. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома.

Подомовой обход территории продолжается, заявил губернатор.

Помимо Козинки, МЧС предупреждало 2 октября об обстреле Репяховки и Прилесья в Краснояружском районе. Есть ли последствия, неизвестно.

Напомним, что накануне ВСУ обстреляли Шебекино. Под огнём был район центрального рынка. Есть трое пострадавших. Повреждены торговые павильоны, гаражи и машины.

Хозпостройки, машины и дома оказались повреждены при обстреле Белгородской области
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