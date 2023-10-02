Снаряд пробил крышу дома в Белгородской области после обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Утром 2 октября ВСУ обстреляли Козинку в Грайворонском горокруге. Среди мирных жителей пострадавших нет, но есть разрушения. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома.
Подомовой обход территории продолжается, заявил губернатор.
Помимо Козинки, МЧС предупреждало 2 октября об обстреле Репяховки и Прилесья в Краснояружском районе. Есть ли последствия, неизвестно.
Напомним, что накануне ВСУ обстреляли Шебекино. Под огнём был район центрального рынка. Есть трое пострадавших. Повреждены торговые павильоны, гаражи и машины.