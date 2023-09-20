«Фомина яишня» или «Узорный хоровод»: белгородцам представили достижения региона

На сайте проекта также видны полученные региональными достижениями голоса. Так, на момент написания материала больше всего голосов набрали молочная продукция региона и автотранспортное предприятие — 630 и 460 соответственно. На третьем месте по количеству голосов расположился «Узорный хоровод» — ему отдали 444 голоса.