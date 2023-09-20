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Белгород

«Фомина яишня» или «Узорный хоровод»: белгородцам представили достижения региона

20 сентября 2023, 08:49
Фото: Bel.ru
Белгород

Белгородцам показали 25 главных достижений региона

Любой желающий сможет проголосовать за понравившееся достижение на официальном сайте проекта. Помимо Белгородской области, свои достижения представили и другие регионы России.

Белгородская область стала участником всероссийского проекта достижения.рф, где представила 25 главных достижений региона. Они появились на официальном сайте голосования. В их число вошли:

  1. Молочная продукция;
  2. Автотранспортное предприятие;
  3. «Узорный хоровод»;
  4. «Прохоровское поле»;
  5. Новый зоопарк;
  6. «Бригантина Белогорье»;
  7. Фестиваль вареников;
  8. «Белгород-Арена»;
  9. «На земле опалённой»;
  10. «Армата»;
  11. Объездная дорога;
  12. Общественное пространство;
  13. Мост через Белгородское водохранилище;
  14. «ТурГид.Белогорье»;
  15. Реконструкция аэропорта;
  16. «Тёплый Колодезь — зелёная долина Губкина»;
  17. Реновация музея Первой конной армии;
  18. Парк Памяти;
  19. «Электронный рецепт»;
  20. Школа в селе Крутой Лог;
  21. Рекреационная зона в Шебекино;
  22. «ГрильФест»;
  23. «Фомина яишня»;
  24. BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья»;
  25. «Культурный регион. Белгород».

На сайте проекта также видны полученные региональными достижениями голоса. Так, на момент написания материала больше всего голосов набрали молочная продукция региона и автотранспортное предприятие — 630 и 460 соответственно. На третьем месте по количеству голосов расположился «Узорный хоровод» — ему отдали 444 голоса.

Меньше голосов на сегодняшний день набрали: «Культурный регион. Белгород» — 46, BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья» — 47 и «Фомина яишня» — 48 голосов.

Отдать свой голос за достижения региона может любой желающий: достаточно зайти на сайт достижения.рф и найти Белгородскую область среди других регионов России. Сроков голосования пока нет.

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