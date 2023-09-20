«Фомина яишня» или «Узорный хоровод»: белгородцам представили достижения региона

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Белгородская область стала участником всероссийского проекта достижения.рф, где представила 25 главных достижений региона. Они появились на официальном сайте голосования. В их число вошли:
На сайте проекта также видны полученные региональными достижениями голоса. Так, на момент написания материала больше всего голосов набрали молочная продукция региона и автотранспортное предприятие — 630 и 460 соответственно. На третьем месте по количеству голосов расположился «Узорный хоровод» — ему отдали 444 голоса.
Меньше голосов на сегодняшний день набрали: «Культурный регион. Белгород» — 46, BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья» — 47 и «Фомина яишня» — 48 голосов.
Отдать свой голос за достижения региона может любой желающий: достаточно зайти на сайт достижения.рф и найти Белгородскую область среди других регионов России. Сроков голосования пока нет.