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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:34

Последствия обстрелов

Дом и две машины повреждены из-за обстрела в Белгородской области

20 сентября 2023, 08:32
Фото: 1MI
Последствия обстрелов

ВСУ 90 раз ударили по Белгородской области за сутки

Под обстрелами были четыре района региона. В большинстве из них сбили беспилотники. Также в одном из горокругов зафиксировали повреждения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
Сюжет
Обстрел

ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали порядка 90 прилётов. В том числе по приграничью пытались ударить с помощью дронов. В одном селе зафиксировали разрушения.

Белгородский район

21 прилёт из артиллерии насчитали в Наумовке, Красном Хуторе и Журавлёвке. По одному беспилотнику противника сбили в Ближнем, Новой Деревне и Пушкарном, а также посёлке Майский. Разрушений и пострадавших нет.

Валуйский горокруг

Под миномётным обстрелом было село Долгое — 23 прилёта. В Вериговке упал дрон-камикадзе, а затем сдетонировал. Обошлось без последствий.

Краснояружский район

Противник выпустил пять артиллерийских снарядов по территории между сёлами Теребрено и Староселье. Само Теребрено тоже было под обстрелом — зафиксировано два прилёта.

Шебекинский горокруг

В селе Нижнее Берёзово-Второе насчитали три прилёта. Пострадавших нет. В одном частном доме выбило окна, посекло забор. Повреждения получили два автомобиля. Тем временем в Батрацкой Даче сбили БПЛА противника.

Из миномётов также обстреляли Муром, Красное, Середу, Новую Таволжанку, Терезовку, Белянку и хутор Панков. Всего зафиксировано 25 прилётов. Кроме того, в Белянке с беспилотника сбросили четыре осколочных боеприпаса. Без последствий.

Три дома и автомобиль пострадали при обстреле приграничья: фото
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