Дом и две машины повреждены из-за обстрела в Белгородской области

ВСУ 90 раз ударили по Белгородской области за сутки

Под обстрелами были четыре района региона. В большинстве из них сбили беспилотники. Также в одном из горокругов зафиксировали повреждения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.

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