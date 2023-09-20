Дом и две машины повреждены из-за обстрела в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали порядка 90 прилётов. В том числе по приграничью пытались ударить с помощью дронов. В одном селе зафиксировали разрушения.
21 прилёт из артиллерии насчитали в Наумовке, Красном Хуторе и Журавлёвке. По одному беспилотнику противника сбили в Ближнем, Новой Деревне и Пушкарном, а также посёлке Майский. Разрушений и пострадавших нет.
Под миномётным обстрелом было село Долгое — 23 прилёта. В Вериговке упал дрон-камикадзе, а затем сдетонировал. Обошлось без последствий.
Противник выпустил пять артиллерийских снарядов по территории между сёлами Теребрено и Староселье. Само Теребрено тоже было под обстрелом — зафиксировано два прилёта.
В селе Нижнее Берёзово-Второе насчитали три прилёта. Пострадавших нет. В одном частном доме выбило окна, посекло забор. Повреждения получили два автомобиля. Тем временем в Батрацкой Даче сбили БПЛА противника.
Из миномётов также обстреляли Муром, Красное, Середу, Новую Таволжанку, Терезовку, Белянку и хутор Панков. Всего зафиксировано 25 прилётов. Кроме того, в Белянке с беспилотника сбросили четыре осколочных боеприпаса. Без последствий.