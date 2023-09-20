«Война полов» в Белгородской области пока заканчивается вничью

До 30-летнего возраста в регионе незначительно преобладают мужчины, начиная с 31 года — женщины. Но в целом женщин в области значительно больше: на начало 2022 года — 822,3 тыс. против 709,6 тыс. мужчин. При этом увеличение численности населения обоих полов наблюдается в возрастных группах от 33 до 40 лет, с 60 до 73 лет.