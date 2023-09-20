«Война полов» в Белгородской области пока заканчивается вничью

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
По официальным данным, с 2016 года прослеживается тенденция снижения численности населения Белгородской области, которое с 2020 года усиливается. При этом фиксируется снижение числа женщин более высокими темпами, чем мужчин. Соотношение городского и сельского населения существенного не изменяется, за исключением незначительного снижения сельского населения.
В целом наблюдается старение населения как городского, так и сельского. А небольшое количество детей и молодёжи, а также большое количество взрослого населения говорит о регрессивном типе воспроизводства в регионе.
До 30-летнего возраста в регионе незначительно преобладают мужчины, начиная с 31 года — женщины. Но в целом женщин в области значительно больше: на начало 2022 года — 822,3 тыс. против 709,6 тыс. мужчин. При этом увеличение численности населения обоих полов наблюдается в возрастных группах от 33 до 40 лет, с 60 до 73 лет.
Среди субъектов Центрального федерального округа белгородцы «старше» населения Московской (40,3 года), Костромской (41,7 года) и Калужской (41,9 года) областей. Также жители региона «старше» в целом по России (40,5 года), но «моложе» по сравнению со средним возрастом населения ЦФО (42,3 года).