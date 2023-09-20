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Updated Сегодня, 07:14

Выбросы

В Белгородской области стало больше загрязняющих атмосферу предприятий

20 сентября 2023, 07:12
Фото: 1MI
Выбросы
В регионе по состоянию на 2022 год выросло число предприятий, которые загрязняют воздух, до 2062. Также количество выбросов увеличилось на 1,3%, следует из данных исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Белгородской области по итогам 2022 года выросло число предприятий, загрязняющих атмосферу. Соответственно, увеличилось и количество выбросов загрязняющих веществ.

Согласно исследованию, в 2021 году в регионе насчитывалось 1741 такое предприятие. В 2022 году их число выросло до 2062 — на 18,4%. В связи с этим количество выбросов за год также увеличилось.

В 2021 году заводы и другие производства выбросили в атмосферу 156 317 тонн загрязняющих веществ. В 2022 году этот показатель составил 158 370 тонн. Количество выбросов выросло несущественно — всего на 1,3%.

Добавим, что доля Белгородской области в общероссийских выбросах среди регионов составляет 0,9%.

Накануне Роспотребнадзор проверил воздух в Белгороде. Как оказалось, концентрация загрязнений в воздухе не превышена. Проверка проводилась из-за жалоб белгородцев на белый налёт, которым покрылись машины 11–12 сентября.

Роспотребнадзор проверил воздух в Белгороде. Можно ли им дышать?
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#Белгородская область#Экология#Предприятие#Исследование#Загрязнение#Белгород#Наталья Корявых
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