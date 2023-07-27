Белгородская область покажет достижения за 20 лет на международном форуме

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Белгородская область примет участие в международном форуме «Россия». Регион выбрал концепцию «ОГО! Какое Белогорье!». Однако расходы на участие пока не подсчитали.
В планах — показать достижения области во всех сферах деятельности за последние 20 лет. Дизайн-проект и концепцию стенда пока не утвердили, как и список предприятий, которые представят на выставке. Перечень организаций ещё формируется. Тратить средства на эти цели будут как из областного бюджета, так и из внебюджетных источников. Точная сумма не называется.
На самой выставке будут проходить дни регионов. Для Белгородской области этой датой выбрали 11 января 2024 года. Белгородцы в этот день хотят показать гостям деловую, культурную, образовательную программу, разыграть туристические путёвки и представить региональную спецтехнику.
Что до самого форума, то он стартует 4 ноября 2023 года в Москве на территории ВДНХ. Продлятся мероприятия до 12 апреля 2024 года. На форуме представят все субъекты РФ. Вход будет бесплатным для посетителей.
На всём протяжении выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы.