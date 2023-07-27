Белгородская область покажет достижения за 20 лет на международном форуме

В планах — показать достижения области во всех сферах деятельности за последние 20 лет. Дизайн-проект и концепцию стенда пока не утвердили, как и список предприятий, которые представят на выставке. Перечень организаций ещё формируется. Тратить средства на эти цели будут как из областного бюджета, так и из внебюджетных источников. Точная сумма не называется.