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Белгородская область покажет достижения за 20 лет на международном форуме

27 июля 2023, 11:42
Фото: 1MI

Белгородская область примет участие в выставке-форуме «Россия» в Москве

Регион примет участие в международной выставке-форуме «Россия». Общие траты региона на участие в форуме пока не подсчитали. Какие белгородские предприятия покажут на выставке, также пока не решили, сообщает «Фонарь».

Белгородская область примет участие в международном форуме «Россия». Регион выбрал концепцию «ОГО! Какое Белогорье!». Однако расходы на участие пока не подсчитали.

В планах — показать достижения области во всех сферах деятельности за последние 20 лет. Дизайн-проект и концепцию стенда пока не утвердили, как и список предприятий, которые представят на выставке. Перечень организаций ещё формируется. Тратить средства на эти цели будут как из областного бюджета, так и из внебюджетных источников. Точная сумма не называется.

На самой выставке будут проходить дни регионов. Для Белгородской области этой датой выбрали 11 января 2024 года. Белгородцы в этот день хотят показать гостям деловую, культурную, образовательную программу, разыграть туристические путёвки и представить региональную спецтехнику.

Что до самого форума, то он стартует 4 ноября 2023 года в Москве на территории ВДНХ. Продлятся мероприятия до 12 апреля 2024 года. На форуме представят все субъекты РФ. Вход будет бесплатным для посетителей.

На всём протяжении выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Форум#Общество#Международный форум#Выставка-форум#Достижения#Регион#Предприятия#Дни регионов
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