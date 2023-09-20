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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Последствия обстрела

Стали известны подробности утреннего массированного обстрела Белгородской области

20 сентября 2023, 08:07
Фото: 1MI
Последствия обстрела

Дома и мини-трактор пострадали при обстреле Головчино в Белгородской области

Несколько сёл в Грайворонском горокруге попали под обстрел утром 20 сентября. Разрушения есть в Головчино. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Утром 20 сентября несколько сёл в Грайворонском горокруге попали под обстрел ВСУ. МЧС сообщало об опасности в Масычево и Мокрой Орловке, Антоновке, Головчино. В последнем из перечисленных населённых пунктов есть разрушения.

Повреждения при обстреле получили четыре дома, автомобиль, мини-трактор. Нарушено электроснабжение одного из домовладений.

Подомовой обход продолжается. На месте работают аварийные службы, заверил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что накануне на подлёте к Белгороду сбили беспилотник. Система ПВО 19 сентября сработала в Белгородском районе.

На подлёте к Белгороду сбили беспилотник
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#Белгородская область#Происшествия#Инна Рогова#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Головчино#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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