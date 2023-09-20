Стали известны подробности утреннего массированного обстрела Белгородской области

Утром 20 сентября несколько сёл в Грайворонском горокруге попали под обстрел ВСУ. МЧС сообщало об опасности в Масычево и Мокрой Орловке, Антоновке, Головчино. В последнем из перечисленных населённых пунктов есть разрушения.