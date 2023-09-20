Стали известны подробности утреннего массированного обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Утром 20 сентября несколько сёл в Грайворонском горокруге попали под обстрел ВСУ. МЧС сообщало об опасности в Масычево и Мокрой Орловке, Антоновке, Головчино. В последнем из перечисленных населённых пунктов есть разрушения.
Повреждения при обстреле получили четыре дома, автомобиль, мини-трактор. Нарушено электроснабжение одного из домовладений.
Подомовой обход продолжается. На месте работают аварийные службы, заверил губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что накануне на подлёте к Белгороду сбили беспилотник. Система ПВО 19 сентября сработала в Белгородском районе.