Воздух «цимус», но есть минус: чем белгородцам запомнился отдых в Кисловодске

Нельзя не рассказать про горы и их доступность. Едут в Кисловодск во многом ради них, и туристический бизнес налажен в городе под стать. За несколько тысяч рублей вас на комфортном внедорожнике в составе небольшой группы из шести-семи человек отвезут и на Эльбрус, и на поляну нарзанов, и на Язык тролля, и на плато Бермамыт (всё за отдельную плату, разумеется). Катать по горам вас будут целый день, так что стоит подготовиться, в том числе и к стремительно меняющейся погоде.