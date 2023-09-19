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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Парк Кисловодска

Воздух «цимус», но есть минус: чем белгородцам запомнился отдых в Кисловодске

19 сентября 2023, 11:52
Фото: Bel.ru
Парк Кисловодска

Белгородцы рассказали об отдыхе в Кисловодске

Давно хотели оздоровиться, набраться вдохновения и эмоций, а может — даже и похудеть? Если да — читайте наш материал о поездке в Кисловодск, после которого купленные в Анапу билеты сдадутся в кассу автоматически. Но предупреждаем: может появиться непреодолимое желание увидеть горы самому.
Сюжет
Отдых

Почему Кисловодск?

Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Борис Ельцин — разве могли эти люди ошибаться? Как выяснилось, очень даже. Но вот что они знали наверняка — так это где отдыхать. Сказать, что именно привлекало первых лиц государства в Кисловодске, — невозможно. Кому-то могли нравиться горы, кому-то — свежий воздух, а кто-то явно был неравнодушен к минералке (особенно по утрам). Но, что куда вероятнее, нравилось всё сразу.

В конце концов, это один из самых солнечных городов России с самым большим парком в Европе. Да что в Европе: кисловодские терренкуры дают фору даже Центральному парку Нью-Йорка — 965 га у нас против 341 га у них.

Пространства эти нужно прошагать, поэтому отдых в Кисловодске по большей части активный. Конечно, можно отлежаться в отеле или санатории, но какой в этом смысл, если через дорогу — красивейшие виды? Ехать можно уже только ради них.

Фото: Bel.ru

Но стоит морально быть готовым к тратам. Неделя в отнюдь не люксовой гостинице обошлась нам в 20 тыс. рублей. Повезло, что проживание включало в себя завтраки, а также рядом было множество неплохих столовых с вкусной едой по приемлемым ценам — иначе бюджет бы совсем расстроился.

В ресторанах всё ожидаемо дороже, но при желании можно найти «Цезарь» за 350 рублей и наесться им. А вода здесь бесплатная, о чём дальше и пойдёт речь.

Нарзанная галерея и свежий воздух

Одна из главных местных достопримечательностей — Нарзанная галерея в центре. Набрать целебной воды разных видов здесь может каждый желающий — в стакан или бутылку. Наибольшей популярностью пользуется нарзан общий: он не кислый, не солёный, так что пить его спокойно может любой. Со временем хочется ещё: вода освежающая и приятная на вкус. Несмотря на множество людей, очередей здесь нет — кранов хватает на всех. А пока тают ледники — будет хватать и нарзана.

Нарзанная галерея в КисловодскеНарзанная галерея в Кисловодске
Нарзанная галерея в КисловодскеНарзанная галерея в Кисловодске
Нарзанная галерея в КисловодскеНарзанная галерея в Кисловодске
Нарзанная галерея в КисловодскеНарзанная галерея в Кисловодске
Нарзанная галерея в Кисловодске
Фото: Bel.ru

Лечиться водой здесь можно и нужно. Способствует оздоровлению и климат: целебный кислород здесь дают деревья, в изобилии высаженные вокруг города и в парке. Да что говорить: о местном воздухе слагают легенды и даже стихи:

В Кисловодске
Воздух — цимус!
Он убьёт
Коронавирус…
кисловодский поэт Владимир Самсонов

Не хватает только анекдотов. Впрочем, кто знает: может, Лермонтов от мира юмора прямо сейчас где-то бродит по аллеям местного парка, вдохновляясь местными красотами?

Парк КисловодскаПарк Кисловодска
Парк КисловодскаПарк Кисловодска
Парк КисловодскаПарк Кисловодска
Парк КисловодскаПарк Кисловодска
Парк Кисловодска
Фото: Bel.ru

Что общего у Лермонтова с Чебурашкой?

Раз уж заговорили об этом: дух Лермонтова будет преследовать вас в Кисловодске по пятам. Здесь всё словно пропитано чем-то поэтическим и романтичным: в парке повсюду стоят фигурки и фонтанчики, под холмом в гроте заперт Демон из одноимённой поэмы, всё такое задумчивое и в хорошем смысле меланхоличное.

Но помимо духа Лермонтова здесь есть и его памятник. Расположен он недалеко от верхней точки парка. Взгляд поэта устремлён вдаль, в сторону Эльбруса. Лермонтова в Кисловодске любят: может, не так сильно, как в Пятигорске, где поэт погиб, но любят. Любят и Пушкина, чей памятник стоит в низине парка. И почитают солнце русской поэзии местные не только на словах, но и на практике:

— Сфоткай меня, дружище, сфоткай по-братски. — обращается к нам сидящий на лавочке мужчина в солнцезащитных очках. — Сфоткай, чтобы банку энергетика не видно было. А то [бранное обозначение женщины] моя, понимаешь, отошла…

Воистину: чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей!..

Памятник Лермонтову в КисловодскеПамятник Лермонтову в Кисловодске
Памятник Пушкину в КисловодскеПамятник Пушкину в Кисловодске
Памятник Лермонтову в Кисловодске
Фото: Bel.ru

Ещё одна кисловодская звезда — Чебурашка. Дело в том, что пару лет назад здесь о приключениях ушастого зверька снимали ставший популярным фильм. И теперь детище Успенского прописалось в городе надолго: по улицам Кисловодска ходят аниматоры в костюмах, а на всех сувенирных прилавках разложены мягкие игрушки, магнитики, футболки и брелки с изображением героя детства. Михаилу Юрьевичу приходится даже немного подвинуться: глядишь, скоро где-нибудь появится и памятник Чебурашке, чей взгляд будет устремлён в сторону апельсиновой рощи.

Чебурашка в КисловодскеЧебурашка в Кисловодске
Чебурашка в КисловодскеЧебурашка в Кисловодске
Чебурашка в Кисловодске
Фото: Bel.ru

Есть в Кисловодске и окрестностях ещё один народный любимец. Его изображения можно увидеть как на рынках, так и на въездах в близлежащие сёла. Но об этом — как-нибудь в другой раз.

Фото: Bel.ru

Центральный парк и его красоты

Ранее упоминалась высшая точка в парке Кисловодска. Добраться до неё можно на фуникулёре. Но путь этот долгий: перед подъёмом на вершину придётся отстоять часовую очередь, в конце которой вас ещё и расстроят требованием заплатить 300 рублей. Принимают только наличку — якобы сломался картоприёмник. Но мы к такому раскладу были готовы — и вам советуем перед поездкой снять все деньги заранее.

Спуститься можно бесплатно и на своих двоих. Расстояние — порядка пяти километров, а по пути вам попадутся и красные камни, и скульптура орла, и аллея роз, и смотровые площадки, и уютные тропинки, и рестораны, и роскошные виды, и даже оставленные футбольными фанатами наклейки «За Спартак».

Парк в КисловодскеПарк в Кисловодске

Обойти за один раз всё невозможно: целый день прогулки в парке закончился для нас 30 тыс. пройденными шагами и мертвецким сном. И это мы осмотрели ещё далеко не всё.

Буйство архитектуры в Кисловодске

А ведь помимо парка есть ещё сам город. И здесь тоже своё буйство: но не растений и скульптур, а домов и архитектуры. И буйство это скорее агрессивное.

Особенно это касается частного сектора. Наверняка у многих в детстве была коробка с конструктором, в которой были намешаны детали из абсолютно разных наборов. В ней пираты спокойно соседствовали с космонавтами, а детская неудержимая фантазия, невзирая на все предрассудки, создавала из всего этого неповторимые и уродливые конструкции.

Примерно такое же впечатление производят окраины Кисловодска. Дома здесь налеплены прямо друг на друга: повсюду натянуты верёвки с бельём и торчат антенны, а над головами угрожающе свисают балконы, которые заботливо подпёрли палками — не дай бог ещё на кого-нибудь свалится, это же ремонтировать надо будет.

Сочетаются здесь и совершенно разные стили. Но это соседство скорее не барокко и готики, а «дорого-богато» и сельской местности. Нередко можно увидеть картину, когда к какому-нибудь сараю пристроен прямо-таки кусок дворянской избы, иначе не назовёшь — с балконом и резными ставнями.

Часть домов, кажется, и вовсе вывезли из нашего приграничья: разбитые окна, дырявые стены — это, несомненно, один из главных минусов города.

Частный сектор в КисловодскеЧастный сектор в Кисловодске
Частный сектор в КисловодскеЧастный сектор в Кисловодске
Частный сектор в КисловодскеЧастный сектор в Кисловодске
Частный сектор в КисловодскеЧастный сектор в Кисловодске
Частный сектор в КисловодскеЧастный сектор в Кисловодске
Частный сектор в КисловодскеЧастный сектор в Кисловодске
Частный сектор в КисловодскеЧастный сектор в Кисловодске
Частный сектор в КисловодскеЧастный сектор в Кисловодске
Частный сектор в Кисловодске
Фото: Bel.ru

Но в центре Кисловодск выглядит роскошно. Поющие фонтаны, клумбы, торговые павильоны, чистые и широкие улицы, помпезные рестораны и старомодные симпатичные дома — всё в наличии. Есть даже колесо обозрения, а в небе летают гражданские самолёты — белгородцам остаётся только завидовать.

Центр КисловодскаЦентр Кисловодска
Центр Кисловодска
Фото: Bel.ru

Горы: как попасть и столько стоит?

Нельзя не рассказать про горы и их доступность. Едут в Кисловодск во многом ради них, и туристический бизнес налажен в городе под стать. За несколько тысяч рублей вас на комфортном внедорожнике в составе небольшой группы из шести-семи человек отвезут и на Эльбрус, и на поляну нарзанов, и на Язык тролля, и на плато Бермамыт (всё за отдельную плату, разумеется). Катать по горам вас будут целый день, так что стоит подготовиться, в том числе и к стремительно меняющейся погоде.

Ни одно описание или фото не смогут передать всю красоту Кавказа. Возвращаться сюда хочется, и не раз. Виды здесь по волшебному головокружительные, а природа девственна и нетронута.

Увидеть хоть раз в жизни нужно однозначно каждому.

Виды КавказаВиды Кавказа
Виды КавказаВиды Кавказа
Виды КавказаВиды Кавказа
Виды КавказаВиды Кавказа
Виды КавказаВиды Кавказа
Виды КавказаВиды Кавказа
Виды КавказаВиды Кавказа
Виды КавказаВиды Кавказа
Виды КавказаВиды Кавказа
Виды КавказаВиды Кавказа
Виды КавказаВиды Кавказа
Виды Кавказа
Фото: Bel.ru

Вместо заключения

«Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал», — со всей ответственностью заявил как-то Владимир Высоцкий. А если в горах вы не бывали вообще, то это повод задуматься — всё ли вы делаете правильно? Если нет, то есть возможность ситуацию исправить.

Тем более, что золотой сезон в горах только начался.

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