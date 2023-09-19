Воздух «цимус», но есть минус: чем белгородцам запомнился отдых в Кисловодске

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Борис Ельцин — разве могли эти люди ошибаться? Как выяснилось, очень даже. Но вот что они знали наверняка — так это где отдыхать. Сказать, что именно привлекало первых лиц государства в Кисловодске, — невозможно. Кому-то могли нравиться горы, кому-то — свежий воздух, а кто-то явно был неравнодушен к минералке (особенно по утрам). Но, что куда вероятнее, нравилось всё сразу.
В конце концов, это один из самых солнечных городов России с самым большим парком в Европе. Да что в Европе: кисловодские терренкуры дают фору даже Центральному парку Нью-Йорка — 965 га у нас против 341 га у них.
Пространства эти нужно прошагать, поэтому отдых в Кисловодске по большей части активный. Конечно, можно отлежаться в отеле или санатории, но какой в этом смысл, если через дорогу — красивейшие виды? Ехать можно уже только ради них.
Но стоит морально быть готовым к тратам. Неделя в отнюдь не люксовой гостинице обошлась нам в 20 тыс. рублей. Повезло, что проживание включало в себя завтраки, а также рядом было множество неплохих столовых с вкусной едой по приемлемым ценам — иначе бюджет бы совсем расстроился.
В ресторанах всё ожидаемо дороже, но при желании можно найти «Цезарь» за 350 рублей и наесться им. А вода здесь бесплатная, о чём дальше и пойдёт речь.
Одна из главных местных достопримечательностей — Нарзанная галерея в центре. Набрать целебной воды разных видов здесь может каждый желающий — в стакан или бутылку. Наибольшей популярностью пользуется нарзан общий: он не кислый, не солёный, так что пить его спокойно может любой. Со временем хочется ещё: вода освежающая и приятная на вкус. Несмотря на множество людей, очередей здесь нет — кранов хватает на всех. А пока тают ледники — будет хватать и нарзана.
Лечиться водой здесь можно и нужно. Способствует оздоровлению и климат: целебный кислород здесь дают деревья, в изобилии высаженные вокруг города и в парке. Да что говорить: о местном воздухе слагают легенды и даже стихи:
В Кисловодске
Воздух — цимус!
Он убьёт
Коронавирус…
кисловодский поэт Владимир Самсонов
Не хватает только анекдотов. Впрочем, кто знает: может, Лермонтов от мира юмора прямо сейчас где-то бродит по аллеям местного парка, вдохновляясь местными красотами?
Раз уж заговорили об этом: дух Лермонтова будет преследовать вас в Кисловодске по пятам. Здесь всё словно пропитано чем-то поэтическим и романтичным: в парке повсюду стоят фигурки и фонтанчики, под холмом в гроте заперт Демон из одноимённой поэмы, всё такое задумчивое и в хорошем смысле меланхоличное.
Но помимо духа Лермонтова здесь есть и его памятник. Расположен он недалеко от верхней точки парка. Взгляд поэта устремлён вдаль, в сторону Эльбруса. Лермонтова в Кисловодске любят: может, не так сильно, как в Пятигорске, где поэт погиб, но любят. Любят и Пушкина, чей памятник стоит в низине парка. И почитают солнце русской поэзии местные не только на словах, но и на практике:
— Сфоткай меня, дружище, сфоткай по-братски. — обращается к нам сидящий на лавочке мужчина в солнцезащитных очках. — Сфоткай, чтобы банку энергетика не видно было. А то [бранное обозначение женщины] моя, понимаешь, отошла…
Воистину: чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей!..
Ещё одна кисловодская звезда — Чебурашка. Дело в том, что пару лет назад здесь о приключениях ушастого зверька снимали ставший популярным фильм. И теперь детище Успенского прописалось в городе надолго: по улицам Кисловодска ходят аниматоры в костюмах, а на всех сувенирных прилавках разложены мягкие игрушки, магнитики, футболки и брелки с изображением героя детства. Михаилу Юрьевичу приходится даже немного подвинуться: глядишь, скоро где-нибудь появится и памятник Чебурашке, чей взгляд будет устремлён в сторону апельсиновой рощи.
Есть в Кисловодске и окрестностях ещё один народный любимец. Его изображения можно увидеть как на рынках, так и на въездах в близлежащие сёла. Но об этом — как-нибудь в другой раз.
Ранее упоминалась высшая точка в парке Кисловодска. Добраться до неё можно на фуникулёре. Но путь этот долгий: перед подъёмом на вершину придётся отстоять часовую очередь, в конце которой вас ещё и расстроят требованием заплатить 300 рублей. Принимают только наличку — якобы сломался картоприёмник. Но мы к такому раскладу были готовы — и вам советуем перед поездкой снять все деньги заранее.
Спуститься можно бесплатно и на своих двоих. Расстояние — порядка пяти километров, а по пути вам попадутся и красные камни, и скульптура орла, и аллея роз, и смотровые площадки, и уютные тропинки, и рестораны, и роскошные виды, и даже оставленные футбольными фанатами наклейки «За Спартак».
Обойти за один раз всё невозможно: целый день прогулки в парке закончился для нас 30 тыс. пройденными шагами и мертвецким сном. И это мы осмотрели ещё далеко не всё.
А ведь помимо парка есть ещё сам город. И здесь тоже своё буйство: но не растений и скульптур, а домов и архитектуры. И буйство это скорее агрессивное.
Особенно это касается частного сектора. Наверняка у многих в детстве была коробка с конструктором, в которой были намешаны детали из абсолютно разных наборов. В ней пираты спокойно соседствовали с космонавтами, а детская неудержимая фантазия, невзирая на все предрассудки, создавала из всего этого неповторимые и уродливые конструкции.
Примерно такое же впечатление производят окраины Кисловодска. Дома здесь налеплены прямо друг на друга: повсюду натянуты верёвки с бельём и торчат антенны, а над головами угрожающе свисают балконы, которые заботливо подпёрли палками — не дай бог ещё на кого-нибудь свалится, это же ремонтировать надо будет.
Сочетаются здесь и совершенно разные стили. Но это соседство скорее не барокко и готики, а «дорого-богато» и сельской местности. Нередко можно увидеть картину, когда к какому-нибудь сараю пристроен прямо-таки кусок дворянской избы, иначе не назовёшь — с балконом и резными ставнями.
Часть домов, кажется, и вовсе вывезли из нашего приграничья: разбитые окна, дырявые стены — это, несомненно, один из главных минусов города.
Но в центре Кисловодск выглядит роскошно. Поющие фонтаны, клумбы, торговые павильоны, чистые и широкие улицы, помпезные рестораны и старомодные симпатичные дома — всё в наличии. Есть даже колесо обозрения, а в небе летают гражданские самолёты — белгородцам остаётся только завидовать.
Нельзя не рассказать про горы и их доступность. Едут в Кисловодск во многом ради них, и туристический бизнес налажен в городе под стать. За несколько тысяч рублей вас на комфортном внедорожнике в составе небольшой группы из шести-семи человек отвезут и на Эльбрус, и на поляну нарзанов, и на Язык тролля, и на плато Бермамыт (всё за отдельную плату, разумеется). Катать по горам вас будут целый день, так что стоит подготовиться, в том числе и к стремительно меняющейся погоде.
Ни одно описание или фото не смогут передать всю красоту Кавказа. Возвращаться сюда хочется, и не раз. Виды здесь по волшебному головокружительные, а природа девственна и нетронута.
Увидеть хоть раз в жизни нужно однозначно каждому.
«Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал», — со всей ответственностью заявил как-то Владимир Высоцкий. А если в горах вы не бывали вообще, то это повод задуматься — всё ли вы делаете правильно? Если нет, то есть возможность ситуацию исправить.
Тем более, что золотой сезон в горах только начался.