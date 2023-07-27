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Недорогое жильё и грязное море: белгородцы назвали плюсы и минусы отдыха в Джубге

27 июля 2023, 12:13
Фото: Bel.ru
Отдых в Джубге

Белгородцы рассказали об отдыхе в Джубге

Посёлок Джубга расположен в 52 км к северо-западу от райцентра Туапсе и в 110 км от Краснодара. Что стоит учесть при поездке и стоит ли выбирать это место для проведения отпуска — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Отдых

Редакция Бел.Ру запускает серию материалов, в которых будут описаны плюсы и минусы отдыха в городах и посёлках России и за её пределами. Вся информация основана на личном опыте сотрудников редакции и может носить субъективный характер.

Почему Джубга?

На выбор Джубги для отдыха повлияли многие факторы. Один из них — наличие песчаного пляжа. Изначально отбор происходил по фото в Сети. Пляж в Джубге оказался одним из самых привлекательных, однако на самом деле песка там гораздо меньше, чем крупной гальки и веток.

Ещё одно требование — наличие чистого моря. Поэтому Анапа и ближайшие к городу населённые пункты сразу отпали из-за опасения «цветущей» воды. Из курортов Краснодарского края также исключили Сочи из-за «кусающихся» цен, а Крым в качестве альтернативы для отпуска отпал по понятным причинам.

Среди преимуществ Джубги — относительно невысокая стоимость жилья практически у моря. В частном секторе за одного человека в сутки просят от 700 рублей. Так, за 16 дней при учёте проживания в номере для двоих взрослых и ребёнка придётся заплатить минимум 33 600 рублей. При этом в номере есть все удобства, а также кондиционер, телевизор и холодильник. Для тех, кто предпочитает готовить самостоятельно, а не ходить в столовую, есть общая кухня на пять-шесть комнат с посудой и микроволновкой.

Бронировать место пришлось заранее — практически за полтора месяца. Предоплата — 2000 рублей.

Вой сирены и бушующее море

Отпуск в Джубге начался в тот период, когда девять населённых пунктов Туапсинского района ушли под воду из-за проливных дождей. Хотя курортный посёлок не затопило, предупреждение об опасности звучало, как в фильмах о катастрофах. Ночью и днём выла сирена, с громкоговорителя передавали о возможном выходе рек из русел и запрете купания в море. Кстати, за последним следили спасатели: тех, кто хотел искупаться, сразу просили выйти на берег.

Видео: Bel.ru

После того, как непогода утихла, её последствия были видны на берегу: из моря вынесло деревья с корнями, брёвна и мусор. Это всё убирали около двух дней, а затем сожгли прямо на пляже.

Фото: Bel.ru

Узкие улицы и мусор

Среди недостатков Джубги — узкие улицы. Проходить нужно по одному человеку в два направления, а если на пути встретится коляска — придётся прижаться к забору. Приходится сложно и машинам — из-за узких дорог образуются пробки.

Фото: Bel.ru

Также не радуют глаз и пакеты с мусором, которые вывозят примерно раз в три дня. Поэтому все отходы лежат под палящим солнцем, их растаскивают бездомные собаки, которые свободно гуляют как по посёлку, так и по пляжу. Мусор можно встретить также в заборах и просто в посадках. Его убирают намного реже.

Также минус — трасса к Сочи, которая проходит посреди посёлка. Недостатком кажется не столько сама трасса, сколько водители, которые не останавливаются на пешеходном переходе практически никогда. Примечательно, что самыми порядочными оказались водители фур, а автомобилисты, управляющие легковушками, пропускать пешеходов не считают нужным.

Фото: Bel.ru

Рвота и температура

Для тех, кто отправляется в отпуск с детьми, нужно позаботиться о лекарствах, ведь случайное попадание в организм морской воды превратится в бессонные ночи и поиск аптеки. Примечательно, что подобная тенденция наблюдалась практически у всех отдыхающих семей на третий-четвёртый день. По всей видимости, рвота после морской воды уже никого не удивляет, ведь продавцы в магазинах отметили, что «не ты первый и не ты последний».

Море в Джубге не отличается чистотой: увидеть прозрачную воду можно только вдали от берега. Если выйти на пляж после 10:00, можно рассчитывать только на стоячие места.

Фото: Bel.ru

Подстерегает отдыхающих и вирус. Речь идёт о больном горле и высокой температуре. При этом болезнь «косит» как взрослых, так и детей. Поэтому лучше приобрести все необходимые медикаменты заранее, ведь аптеки работают не круглосуточно, а иногда они совсем закрыты.

Света ушла и будет вечером

Нередко в Джубге отсутствует свет. Неудобства приносит это только отдыхающим — нет света, нет и воды. Поэтому лучше захватить с собой из дома фонарики, свечи и взять заранее несколько бутылок с водой.

А вот предприниматели приловчились к перебоям и запаслись генераторами, поэтому все магазины и кафе работают, даже несмотря на отсутствие света.

Досуг

В Джубге одна небольшая набережная, на которой расположены как кафе, столовые, так и продуктовые, сувенирные магазины и развлечения для детей. Последних не так много, поэтому интерес они вызывают в первые несколько дней.

Фото: Bel.ru

Есть при въезде в посёлок дельфинарий, аквапарк, цирк, выставка бабочек и динозавров. Также на горе Ёжик расположена смотровая площадка, откуда открывается неплохой вид на посёлок. Но добираться придётся пешком в гору через лес — машина может доехать без колёс.

Золотой «Белый город»

В посёлке есть как небольшие прилавки с продуктами, так и сетевые супермаркеты. Что касается стоимости, дороже, чем в Белгороде, молочные продукты (творог, молоко, кефир), а также сыр и колбаса. Практически такие же цены на овощи и фрукты. Были найдены и питьевые сливки «Белый город» — 253 рубля за 0,5.

Фото: Bel.ru

Дорогая питьевая вода — за пять литров придётся отдать от 80 до 160 рублей. Столько же стоит 1,5 литра газированной минералки.

В целом за 16 дней в Джубге было потрачено около 50-60 тысяч рублей без учёта проживания. Больше всего денег ушло на посещение достопримечательностей. О них подробнее ниже.

Лезгинка и квадроциклы

Турпредставители на выбор предлагают порядка 13 экскурсий. Для любителей экстремального отдыха есть поездки на квадроциклах. Стоимость за одно транспортное средство, на котором можно ехать вдвоём, составляет за час-полтора 3500 рублей. Трасса находится в 10 минутах езды от Джубги в лесу: водоёмы, камни, крутые спуски и подъёмы — вот, что предстоит преодолеть любителям экстрима.

С ветерком прокатят и на джипах. В ходе экскурсии туристов отвезут на водопады и предложат продегустировать мёд и горячительные напитки. Продолжительность — 3,5 часа. Стоимость за одного взрослого 1600 рублей, а за ребёнка — 1000 рублей. В целом из всей экскурсии впечатляют только джипы.

Фото: Bel.ru

А вот поездка на «Орлиную скалу» запомнится каждому. Экскурсия длится с 08:00 до 20:00. Стоимость: взрослый — 2800 рублей, детский — 1800 рублей. «Орлиная скала» расположена на равнине между гор. На благоустроенной территории в распоряжении туристов места отдыха, стрельба из лука, прогулка на конях, детские батуты, зоопарк, площадка для волейбола, а также грязевые ванны.

В программе тура — поездка на водопады и дольмены. Примечательно, что людей перевозят на автомобилях ГАЗ-66. Также отдыхающих обеспечивают трёхразовым питанием, напитками, спиртным, а вечером устраивают концерт с живой музыкой и национальными кавказскими танцами.

Видео: Bel.ru

Любителям водных прогулок можно отправиться в двухчасовое путешествие по морю. В программе — купание в открытом море, ферма устриц и глиняные ванны.

Фото: Bel.ru

Среди остальных предложений — рыбалка, конные прогулки, поездки в Геленджик, Абхазию, Абрау-Дюрсо и Красную Поляну.

Итог

В целом по 10-бальной шкале отдых в Джубге можно оценить на 6-7. Среди плюсов — разнообразные экскурсии, недорогое жильё, а среди минусов — грязное море, большое количество туристов и мусор.

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