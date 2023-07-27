Недорогое жильё и грязное море: белгородцы назвали плюсы и минусы отдыха в Джубге

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Редакция Бел.Ру запускает серию материалов, в которых будут описаны плюсы и минусы отдыха в городах и посёлках России и за её пределами. Вся информация основана на личном опыте сотрудников редакции и может носить субъективный характер.
На выбор Джубги для отдыха повлияли многие факторы. Один из них — наличие песчаного пляжа. Изначально отбор происходил по фото в Сети. Пляж в Джубге оказался одним из самых привлекательных, однако на самом деле песка там гораздо меньше, чем крупной гальки и веток.
Ещё одно требование — наличие чистого моря. Поэтому Анапа и ближайшие к городу населённые пункты сразу отпали из-за опасения «цветущей» воды. Из курортов Краснодарского края также исключили Сочи из-за «кусающихся» цен, а Крым в качестве альтернативы для отпуска отпал по понятным причинам.
Среди преимуществ Джубги — относительно невысокая стоимость жилья практически у моря. В частном секторе за одного человека в сутки просят от 700 рублей. Так, за 16 дней при учёте проживания в номере для двоих взрослых и ребёнка придётся заплатить минимум 33 600 рублей. При этом в номере есть все удобства, а также кондиционер, телевизор и холодильник. Для тех, кто предпочитает готовить самостоятельно, а не ходить в столовую, есть общая кухня на пять-шесть комнат с посудой и микроволновкой.
Бронировать место пришлось заранее — практически за полтора месяца. Предоплата — 2000 рублей.
Отпуск в Джубге начался в тот период, когда девять населённых пунктов Туапсинского района ушли под воду из-за проливных дождей. Хотя курортный посёлок не затопило, предупреждение об опасности звучало, как в фильмах о катастрофах. Ночью и днём выла сирена, с громкоговорителя передавали о возможном выходе рек из русел и запрете купания в море. Кстати, за последним следили спасатели: тех, кто хотел искупаться, сразу просили выйти на берег.
После того, как непогода утихла, её последствия были видны на берегу: из моря вынесло деревья с корнями, брёвна и мусор. Это всё убирали около двух дней, а затем сожгли прямо на пляже.
Среди недостатков Джубги — узкие улицы. Проходить нужно по одному человеку в два направления, а если на пути встретится коляска — придётся прижаться к забору. Приходится сложно и машинам — из-за узких дорог образуются пробки.
Также не радуют глаз и пакеты с мусором, которые вывозят примерно раз в три дня. Поэтому все отходы лежат под палящим солнцем, их растаскивают бездомные собаки, которые свободно гуляют как по посёлку, так и по пляжу. Мусор можно встретить также в заборах и просто в посадках. Его убирают намного реже.
Также минус — трасса к Сочи, которая проходит посреди посёлка. Недостатком кажется не столько сама трасса, сколько водители, которые не останавливаются на пешеходном переходе практически никогда. Примечательно, что самыми порядочными оказались водители фур, а автомобилисты, управляющие легковушками, пропускать пешеходов не считают нужным.
Для тех, кто отправляется в отпуск с детьми, нужно позаботиться о лекарствах, ведь случайное попадание в организм морской воды превратится в бессонные ночи и поиск аптеки. Примечательно, что подобная тенденция наблюдалась практически у всех отдыхающих семей на третий-четвёртый день. По всей видимости, рвота после морской воды уже никого не удивляет, ведь продавцы в магазинах отметили, что «не ты первый и не ты последний».
Море в Джубге не отличается чистотой: увидеть прозрачную воду можно только вдали от берега. Если выйти на пляж после 10:00, можно рассчитывать только на стоячие места.
Подстерегает отдыхающих и вирус. Речь идёт о больном горле и высокой температуре. При этом болезнь «косит» как взрослых, так и детей. Поэтому лучше приобрести все необходимые медикаменты заранее, ведь аптеки работают не круглосуточно, а иногда они совсем закрыты.
Нередко в Джубге отсутствует свет. Неудобства приносит это только отдыхающим — нет света, нет и воды. Поэтому лучше захватить с собой из дома фонарики, свечи и взять заранее несколько бутылок с водой.
А вот предприниматели приловчились к перебоям и запаслись генераторами, поэтому все магазины и кафе работают, даже несмотря на отсутствие света.
В Джубге одна небольшая набережная, на которой расположены как кафе, столовые, так и продуктовые, сувенирные магазины и развлечения для детей. Последних не так много, поэтому интерес они вызывают в первые несколько дней.
Есть при въезде в посёлок дельфинарий, аквапарк, цирк, выставка бабочек и динозавров. Также на горе Ёжик расположена смотровая площадка, откуда открывается неплохой вид на посёлок. Но добираться придётся пешком в гору через лес — машина может доехать без колёс.
В посёлке есть как небольшие прилавки с продуктами, так и сетевые супермаркеты. Что касается стоимости, дороже, чем в Белгороде, молочные продукты (творог, молоко, кефир), а также сыр и колбаса. Практически такие же цены на овощи и фрукты. Были найдены и питьевые сливки «Белый город» — 253 рубля за 0,5.
Дорогая питьевая вода — за пять литров придётся отдать от 80 до 160 рублей. Столько же стоит 1,5 литра газированной минералки.
В целом за 16 дней в Джубге было потрачено около 50-60 тысяч рублей без учёта проживания. Больше всего денег ушло на посещение достопримечательностей. О них подробнее ниже.
Турпредставители на выбор предлагают порядка 13 экскурсий. Для любителей экстремального отдыха есть поездки на квадроциклах. Стоимость за одно транспортное средство, на котором можно ехать вдвоём, составляет за час-полтора 3500 рублей. Трасса находится в 10 минутах езды от Джубги в лесу: водоёмы, камни, крутые спуски и подъёмы — вот, что предстоит преодолеть любителям экстрима.
С ветерком прокатят и на джипах. В ходе экскурсии туристов отвезут на водопады и предложат продегустировать мёд и горячительные напитки. Продолжительность — 3,5 часа. Стоимость за одного взрослого 1600 рублей, а за ребёнка — 1000 рублей. В целом из всей экскурсии впечатляют только джипы.
А вот поездка на «Орлиную скалу» запомнится каждому. Экскурсия длится с 08:00 до 20:00. Стоимость: взрослый — 2800 рублей, детский — 1800 рублей. «Орлиная скала» расположена на равнине между гор. На благоустроенной территории в распоряжении туристов места отдыха, стрельба из лука, прогулка на конях, детские батуты, зоопарк, площадка для волейбола, а также грязевые ванны.
В программе тура — поездка на водопады и дольмены. Примечательно, что людей перевозят на автомобилях ГАЗ-66. Также отдыхающих обеспечивают трёхразовым питанием, напитками, спиртным, а вечером устраивают концерт с живой музыкой и национальными кавказскими танцами.
Любителям водных прогулок можно отправиться в двухчасовое путешествие по морю. В программе — купание в открытом море, ферма устриц и глиняные ванны.
Среди остальных предложений — рыбалка, конные прогулки, поездки в Геленджик, Абхазию, Абрау-Дюрсо и Красную Поляну.
В целом по 10-бальной шкале отдых в Джубге можно оценить на 6-7. Среди плюсов — разнообразные экскурсии, недорогое жильё, а среди минусов — грязное море, большое количество туристов и мусор.