Сколько денег заработал «Чебурашка» в Белгородской области

Отметим, что в день премьеры «Чебурашка» собрал 226,3 млн рублей. Бюджет картины составил при этом 850 млн рублей. Кроме того, ушастый зверь уже обогнал «Холопа» Клима Шипенко — ранее этот фильм был признан рекордсменом по сборам среди отечественных кинолент.