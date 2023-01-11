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Сколько денег заработал «Чебурашка» в Белгородской области

Сегодня, 07:24
Фото: 1MI

Фильм «Чебурашка» стал самым кассовым в России и в Белгородской области

Отечественный «Чебурашка» бьёт все рекорды: за 10 дней проката картина об экзотическом зверьке из нашего детства стала самым кассовым российским фильмом. При этом из 3 млрд рублей, что собрала кинолента, 30 млн вложили белгородцы.

Самым посещаемым фильмом в кинотеатрах Белгородской области на прошедших зимних каникулах стал «Чебурашка». Кинолента вышла в прокат 1 января и за десять дней успела собрать более 3 млрд рублей по всей России.

При этом 30 млн рублей в копилку «Чебурашки» занесли белгородцы. Такими данными поделился сайт Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Фото: скриншот с сайта ЕАИС

За 10 дней проката кино успели посмотреть 109,5 тыс. белгородцев. На сеансах, число которых достигло 1,5 тыс., в среднем находилось по 73 зрителя.

На втором месте после «Чебурашки» с большим отрывом расположился ещё один отечественный герой — Иван Царевич со своим Серым Волком. Пятый фильм о похождениях этой двоицы собрал в Белгородской области 3,8 млн рублей.

Отметим, что в день премьеры «Чебурашка» собрал 226,3 млн рублей. Бюджет картины составил при этом 850 млн рублей. Кроме того, ушастый зверь уже обогнал «Холопа» Клима Шипенко — ранее этот фильм был признан рекордсменом по сборам среди отечественных кинолент.

В фильме «Чебурашка» рассказывается о новых приключениях всем известного персонажа советского мультфильма. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие артисты. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина. Картина получила преимущественно положительные отзывы.

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