Сколько денег заработал «Чебурашка» в Белгородской области

Самым посещаемым фильмом в кинотеатрах Белгородской области на прошедших зимних каникулах стал «Чебурашка». Кинолента вышла в прокат 1 января и за десять дней успела собрать более 3 млрд рублей по всей России.
При этом 30 млн рублей в копилку «Чебурашки» занесли белгородцы. Такими данными поделился сайт Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
За 10 дней проката кино успели посмотреть 109,5 тыс. белгородцев. На сеансах, число которых достигло 1,5 тыс., в среднем находилось по 73 зрителя.
На втором месте после «Чебурашки» с большим отрывом расположился ещё один отечественный герой — Иван Царевич со своим Серым Волком. Пятый фильм о похождениях этой двоицы собрал в Белгородской области 3,8 млн рублей.
Отметим, что в день премьеры «Чебурашка» собрал 226,3 млн рублей. Бюджет картины составил при этом 850 млн рублей. Кроме того, ушастый зверь уже обогнал «Холопа» Клима Шипенко — ранее этот фильм был признан рекордсменом по сборам среди отечественных кинолент.
В фильме «Чебурашка» рассказывается о новых приключениях всем известного персонажа советского мультфильма. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие артисты. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина. Картина получила преимущественно положительные отзывы.