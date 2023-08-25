Отдых в Питере: куда сходить и что попробовать жителю Белгорода

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Особенно неповторимы прогулки по рекам и каналам на катерах и теплоходах, которые можно заказать на сайте https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/category/progulka-na-katere. Рекомендуем заказать вечернюю экскурсию — так можно полюбоваться ночными видами города.
Неудивительно, что Санкт-Петербург манит к себе путешественников со всего мира. А что посоветовать посетить в Северной столице жителям не менее прекрасного города — Белгорода? Как спланировать незабываемую поездку? Давайте разберемся.
Достопримечательности, которые стоит увидеть
Санкт-Петербург славится обилием памятников архитектуры и искусства. Обязательно стоит посетить знаменитую «большую тройку» — Эрмитаж, Русский музей и Петропавловскую крепость.
Эрмитаж — крупнейший в мире музей, его коллекция насчитывает более 3 млн экспонатов. Особенно впечатляют залы древнегреческого искусства, произведения Леонардо да Винчи, Рембрандта, Рубенса.
В Русском музее представлено русское искусство от древних икон до авангарда 20 века. Обратите внимание на картины Шишкина, Репина, Серова, Петрова-Водкина.
На территории Петропавловской крепости находится Петропавловский собор с могилами российских императоров. Из крепости открывается живописный вид на Неву.
Также обязательно стоит увидеть шедевры барокко — Казанский и Исаакиевский соборы. Последний знаменит грандиозными размерами купола и колоннады.
В пригородах обязательно стоит побывать в Петергофе, Царском Селе и Павловске. Здесь вас ждут роскошные дворцы и обширные парки.
Где остановиться в Санкт-Петербурге
Выбор жилья в Санкт-Петербурге велик — от хостелов до фешенебельных отелей. Эконом-вариант — хостел в центре (от 700 руб.), бутик-отели обойдутся от 3000 руб. за ночь.
Для семейного отдыха лучше выбрать апартаменты в спальных районах, например, на Петроградской стороне. За 4000 руб. можно снять просторные апартаменты.
Если вы путешествуете компанией, рассмотрите вариант снять квартиру на несколько человек в историческом центре. Цены — от 1000 руб. с человека.
Главное, заблаговременно забронировать жилье, т. к. в высокий сезон вариантов может не хватать.
Как передвигаться по городу
Общественный транспорт в Санкт-Петербурге развит прекрасно. Метрополитен — самый быстрый способ добраться до нужного района. Средняя стоимость поездки — около 50 руб.
Автобусы, трамваи и троллейбусы также позволяют быстро добраться до ключевых достопримечательностей. Средний тариф — 40 руб.
Заказать такси относительно недорого — 250-350 руб. за 5-10 км поездки. Есть варианты каршеринга и проката велосипедов — экономичный способ для активного путешествия.
В центре удобно перемещаться пешком. Например, прогулка от Исаакиевского собора до Эрмитажа займет около 30 минут.
Что стоит попробовать
Конечно, обязательно попробуйте блюда традиционной русской кухни — пельмени, блины, солянку, уху. Их подают в ресторанах «Старая Петербургская» и «Тройка».
На улицах вы найдете лотки с вкуснейшими пирожками, блинами, шаурмой — не проходите мимо!
Отдельно стоит отметить фирменное петербургское мороженое и конфеты. Загляните в легендарную кондитерскую Циммермана на Невском проспекте.
В кафе «Идеальный чай» подают десятки сортов чая вприкуску с пирожными. Атмосфера там очень уютная.
В общем, вкуснейших открытий вам в Санкт-Петербурге! Планируйте поездку заранее, чтобы успеть как можно больше. Идеальный вариант — на 5-7 дней, чтобы не спеша насладиться красотой Северной столицы.
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