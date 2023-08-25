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Отдых в Питере: куда сходить и что попробовать жителю Белгорода

Отдых в Питере: куда сходить и что попробовать жителю Белгорода

25 августа 2023, 08:42
Фото: pxhere.com
Санкт-Петербург завораживает с первого взгляда. Этот город словно сошел со страниц сказки — величественные дворцы, изысканные соборы, пышные сады, изящные мосты над извилистыми каналами… Кажется, еще чуть-чуть, и из тумана выплывет прекрасная царевна на гондоле под звуки скрипки.

Особенно неповторимы прогулки по рекам и каналам на катерах и теплоходах, которые можно заказать на сайте https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/category/progulka-na-katere. Рекомендуем заказать вечернюю экскурсию — так можно полюбоваться ночными видами города.

Неудивительно, что Санкт-Петербург манит к себе путешественников со всего мира. А что посоветовать посетить в Северной столице жителям не менее прекрасного города — Белгорода? Как спланировать незабываемую поездку? Давайте разберемся.

Достопримечательности, которые стоит увидеть

Санкт-Петербург славится обилием памятников архитектуры и искусства. Обязательно стоит посетить знаменитую «большую тройку» — Эрмитаж, Русский музей и Петропавловскую крепость.

Эрмитаж — крупнейший в мире музей, его коллекция насчитывает более 3 млн экспонатов. Особенно впечатляют залы древнегреческого искусства, произведения Леонардо да Винчи, Рембрандта, Рубенса.

В Русском музее представлено русское искусство от древних икон до авангарда 20 века. Обратите внимание на картины Шишкина, Репина, Серова, Петрова-Водкина.

На территории Петропавловской крепости находится Петропавловский собор с могилами российских императоров. Из крепости открывается живописный вид на Неву.

Также обязательно стоит увидеть шедевры барокко — Казанский и Исаакиевский соборы. Последний знаменит грандиозными размерами купола и колоннады.

В пригородах обязательно стоит побывать в Петергофе, Царском Селе и Павловске. Здесь вас ждут роскошные дворцы и обширные парки.

Где остановиться в Санкт-Петербурге

Выбор жилья в Санкт-Петербурге велик — от хостелов до фешенебельных отелей. Эконом-вариант — хостел в центре (от 700 руб.), бутик-отели обойдутся от 3000 руб. за ночь.

Для семейного отдыха лучше выбрать апартаменты в спальных районах, например, на Петроградской стороне. За 4000 руб. можно снять просторные апартаменты.

Если вы путешествуете компанией, рассмотрите вариант снять квартиру на несколько человек в историческом центре. Цены — от 1000 руб. с человека.

Главное, заблаговременно забронировать жилье, т. к. в высокий сезон вариантов может не хватать.

Как передвигаться по городу

Общественный транспорт в Санкт-Петербурге развит прекрасно. Метрополитен — самый быстрый способ добраться до нужного района. Средняя стоимость поездки — около 50 руб.

Автобусы, трамваи и троллейбусы также позволяют быстро добраться до ключевых достопримечательностей. Средний тариф — 40 руб.

Заказать такси относительно недорого — 250-350 руб. за 5-10 км поездки. Есть варианты каршеринга и проката велосипедов — экономичный способ для активного путешествия.

В центре удобно перемещаться пешком. Например, прогулка от Исаакиевского собора до Эрмитажа займет около 30 минут.

Что стоит попробовать

Конечно, обязательно попробуйте блюда традиционной русской кухни — пельмени, блины, солянку, уху. Их подают в ресторанах «Старая Петербургская» и «Тройка».

На улицах вы найдете лотки с вкуснейшими пирожками, блинами, шаурмой — не проходите мимо!

Отдельно стоит отметить фирменное петербургское мороженое и конфеты. Загляните в легендарную кондитерскую Циммермана на Невском проспекте.

В кафе «Идеальный чай» подают десятки сортов чая вприкуску с пирожными. Атмосфера там очень уютная.

В общем, вкуснейших открытий вам в Санкт-Петербурге! Планируйте поездку заранее, чтобы успеть как можно больше. Идеальный вариант — на 5-7 дней, чтобы не спеша насладиться красотой Северной столицы.

Реклама. Рекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Спутник», ИНН 7814547081. https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/category/progulka-na-katere?erid=LjN8KFnSf

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