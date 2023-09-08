От 100 тысяч до 2,5 млн рублей: стало известно, где в России самый дорогой отдых

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
О самых дорогих местах в России рассказали туроператоры. Больше всего денег российские туристы оставляют на Северном полюсе: чтобы отдохнуть там, нужно потратить от 2,5 млн рублей.
Дорогими местами для отдыха в 2023 году назвали Камчатку, Сахалин, Курилы, плато Путорана и Маньпупунёр. Отдых на Камчатке обойдётся в 100 тысяч рублей без учёта перелёта, а за активный отдых нужно будет заплатить от 225 до 300 тысяч рублей.
Отдых на Сахалине тоже дорогое удовольствие. Посетить Курильские острова, вулканы, горячие источники и сафари-парк будет стоить примерно 265 тысяч за 17 дней.
Ожидать понижения цен в ближайшее время не стоит. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) и гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, отдалённые направления с насыщенной программой будут становиться только дороже.
Сэкономить можно, например, на Северном Кавказе. Билеты в Дагестан, Северную Осетию, Чечню стоят порядка 13-15 тысяч рублей.