От 100 тысяч до 2,5 млн рублей: стало известно, где в России самый дорогой отдых

Дорогими местами для отдыха в 2023 году назвали Камчатку, Сахалин, Курилы, плато Путорана и Маньпупунёр. Отдых на Камчатке обойдётся в 100 тысяч рублей без учёта перелёта, а за активный отдых нужно будет заплатить от 225 до 300 тысяч рублей.