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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Туроператоры назвали места с самым дорогим отдыхом в России

От 100 тысяч до 2,5 млн рублей: стало известно, где в России самый дорогой отдых

8 сентября 2023, 11:18
Фото: 1MI

Туроператоры назвали места с самым дорогим отдыхом в России

Больше всего денег белгородцы потратят на Камчатке, Северном полюсе, Сахалине. Чтобы заплатить за путешествие меньше, туроператоры предлагают отправиться на Северный Кавказ.

О самых дорогих местах в России рассказали туроператоры. Больше всего денег российские туристы оставляют на Северном полюсе: чтобы отдохнуть там, нужно потратить от 2,5 млн рублей.

Дорогими местами для отдыха в 2023 году назвали Камчатку, Сахалин, Курилы, плато Путорана и Маньпупунёр. Отдых на Камчатке обойдётся в 100 тысяч рублей без учёта перелёта, а за активный отдых нужно будет заплатить от 225 до 300 тысяч рублей.

Отдых на Сахалине тоже дорогое удовольствие. Посетить Курильские острова, вулканы, горячие источники и сафари-парк будет стоить примерно 265 тысяч за 17 дней.

Ожидать понижения цен в ближайшее время не стоит. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) и гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, отдалённые направления с насыщенной программой будут становиться только дороже.

Сэкономить можно, например, на Северном Кавказе. Билеты в Дагестан, Северную Осетию, Чечню стоят порядка 13-15 тысяч рублей.

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